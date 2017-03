JEC vence o Figueirense e mantém a liderança do returno do Catarinense

Futebol 18/03/2017 | 18h04

JEC chega aos seis pontos no returno

JEC chega aos seis pontos no returno Foto: Marco Fávero / Agência RBS

O Joinville confirmou na tarde deste sábado que vive seu melhor momento na temporada. Após conseguir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o Tricolor emendou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Catarinense, a primeira fora de casa. O Tricolor passou pelo Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, por 2 a 0. Renan Teixeira e Marlyson marcaram os gols.

O resultado mantém o Tricolor na liderança do returno do Estadual, agora com seis pontos. Na classificação geral, o JEC soma 13 pontos e fica mais distante da zona do rebaixamento.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

O Joinville volta a campo nesta terça-feira, às 21h45, na Arena, em jogo válido pela Primeira Liga. O adversário será o Cruzeiro e a comissão técnica decidiu utilizar o time sub-20 para poupar os atletas. Pelo Campeonato Catarinense, o próximo desafio será na quinta-feira, às 18 horas, também na Arena, contra o Criciúma.

A partida

O jogo começou em ritmo bem ruim. Os times finalizavam mal e faziam muitas faltas. A melhor chance do Figueirense apareceu apenas aos 18 minutos. Elias deu bom passe por dentro para João Pedro, que recebeu na ponta direita e bateu por cima do gol.

A resposta do JEC foi incisiva. Aos 26 minutos, em cobrança de falta feita por Alex Ruan, Renan Teixeira desviou de cabeça no canto direito de Thiago Rodrigues e abriu o placar.

Logo depois, o Tricolor quase marcou o segundo. Em contra-ataque veloz, Breno serviu Marlyson, que bateu de esquerda e desperdiçou grande chance.

Aos 39, o Figueirense quase encontrou o empate numa bobeada do goleiro Jhonatan. Ele saiu jogando com os pés e não percebeu que Bill estava atrás. O atacante do Figueira roubou a bola, mandou de calcanhar, mas perdeu o gol.

O próprio Bill foi protagonista do lance aos 43 minutos. Antes da cobrança de escanteio, ele acertou cotovelada em Júnior Sutil. O lance aconteceu na frente de Sandro Meira Ricci, que expulsou o jogador alvinegro.

Com um a mais, o Joinville parecia encaminhar a vitória. Levou alguns sustos do Figueirense, como o lance aos três minutos da etapa final, no bom chute de Anderson Aquino.

Mas o placar foi definido aos 17, em outra bola parada. Bruno Rodrigues cobrou escanteio, Renan Teixeira desviou e Marlyson mandou de perna esquerda para o gol: 2 a 0 JEC.

A vantagem tranquilizou os joinvilenses. O Tricolor passou a trocar passes e envolver o Figueirense. Sem inspiração, os donos da casa até tentavam, sem grande perigo.

No fim, o Joinville comemorou a terceira vitória seguida no Estádio Orlando Scarpelli e o quarto jogo de invencibilidade na casa do rival.