JEC vence o Almirante Barroso e sai da zona de rebaixamento do Catarinense

Futebol 11/03/2017 | 20h35

conseguiu a segunda vitória noaona noite deste sábado na. O resultado tira o time da, pelo menos até o complemento da rodada, e dá uma nova esperança para a torcida tricolor.Esta é a segunda vitória seguida do Joinville, que venceu o Gurupi-TO pela Copa do Brasil no meio de semana. O próximo jogo tricolor será na quarta-feira, contra o time tocantinense pelo jogo de volta do torneio nacional. Pelo Estadual, o JEC volta à campo no sábado contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli.Os primeiros 45 minutos foi de um jogo morno e equilibrado na Arena. O Joinville tinha dificuldades em criar jogadas agudas de ataque e o Almirante Barroso apostava nos contra-ataques para tentar chegar ao gol.As duas jogadas de maior perigo na primeira etapa foram lances do time de Itajaí. Aos 26, Rodolfo Ferreira arriscou o chute cruzado e Jefferson Paulista furou na hora de desviar para o fundo das redes. Aos 40, Rodolfo Ferreira cobrou a falta com um forte chute para o gol e Matheus defendeu.No final do primeiro tempo, o Joinville ainda teve um lance polêmico. O atacante Bruno Batata foi agarrado dentro da área pelo marcador do Barroso, mas o árbitro não viu e mandou o jogo seguir.No segundo tempo, o Joinville dominou a partida. Aos seis minutos, Breno já havia acertado a trave após um chute cruzado, mas o primeiro gol tricolor saiu apenas aos 27 minutos. O atacante entrou na pelo lado direito e levantou a bola para Marlyson, dentro da pequena área. O jogador subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes.Após o gol, o Tricolor continuou com a pressão sobre o time adversário. Três minutos depois, Aldair arriscou um forte chute, a bola desviou na marcação e explodiu no travessão. O segundo gol saiu aos 35. Breno entrou na área pelo lado direito e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Rodolfo.O Almirante Barroso também criou, mas teve poucas chances de marcar. A oportunidade mais clara foi aos 20 minutos. Adriano Chuva invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou forte para o gol. Matheus espalmou e salvou o Joinville.