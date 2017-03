JEC vence, avança na Copa do Brasil e dá empurrão na crise de resultados

Futebol 01/03/2017 | 21h39

O JEC deu um leve empurrão na crise de resultados na noite desta quarta-feira. Após três derrotas consecutivas, o Tricolor finalmente voltou a vencer. O placar foi exatamente o mesmo dos outros triunfos na temporada: 1 a 0, com gol de Aldair. Mas este resultado sobre o São Raimundo (PA) rendeu uma classificação inédita à terceira fase da Copa do Brasil.



Além da vaga, o Joinville faturou R$ 680 mil pela passagem de fase. Agora, terá pela frente Gurupi-TO ou Rio Branco-AC – até o fechamento deste texto, o duelo não havia terminado.



A tranquilidade só não voltou completamente à Arena porque, na noite de quarta, o Tubarão venceu o Criciúma por 3 a 2 pelo Campeonato Catarinense em jogo válido pela sétima rodada. O resultado jogou a equipe de Fabinho Santos para a última colocação do Estadual.



No próximo sábado, o JEC vai buscar a recuperação completa a partir das 18h30, no Estádio Augusto Bauer, quando enfrenta o Brusque pela última rodada do turno do Catarinense.



O jogo



A proposta ofensiva do técnico Fabinho Santos, exposta pela escalação do JEC, deu mais volume de jogo ao Tricolor nos primeiros minutos da partida. Com Fabinho Alves, Aldair, Lúcio Flávio e Breno, o Joinville atuou com quatro homens no meio-campo. Além deles, a boa movimentação de Marlyson ajudou o time a criar e aparecer mais na frente do que os paraenses.



Restou ao São Raimundo apelas as faltas. Marlyson foi quem mais sofreu. Rubran, Wanderlan e Leandrinho só conseguiam parar o camisa 9 cometendo infrações. O grande problema é que o Tricolor não conseguia aproveitar as faltas para criar uma real chance de gol.



O excesso de faltas, no entanto, trouxe um prejuízo aos visitantes. Aos 23 minutos, Rubran acertou Marlyson dentro da área: pênalti para o JEC. Na cobrança, Aldair colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Roger Kath e abriu o placar.



O gol era que o Joinville precisava para ter tranquilidade. Mas as chances não chegaram a aparecer em grande número como se imaginava. A melhor oportunidade veio em outra falta, aos 36 minutos, novamente sofrida por Marlyson. Na cobrança, Aldair exigiu grande defesa de Roger Kath.



No segundo tempo, o São Raimundo se lançou mais ao ataque em razão da necessidade de pelo menos empatar o duelo. O JEC, em compensação, se retraiu e passou a explorar os contra-ataques. Esta postura ficou ainda mais evidente logo após as substituições – Gustavo no lugar de Lúcio Flávio e Júnior Sutil na vaga de Breno.



O duelo eliminatório só ganhou emoções a partir dos 33 minutos da etapa final. Alex Ruan teve duas oportunidades em chutes de fora da área. Num deles, o goleiro Roger Kath fez boa defesa. No outro tiro, a bola passou próximo à trave esquerda.



A resposta dos paraenses veio com Bilau, que arriscou da entrada da área. Matheus tocou na bola, que ainda acertou a trave. No fim, novamente Bilau arriscou de longe e outra vez Matheus salvou o JEC e garantiu a classificação suada na Arena.