JEC perde para o Gurupi, mas garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Com muito sofrimento, o Joinville conseguiu a inédita classificação à quarta fase da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo por 1 a 0 para o Gurupi-TO, mas o resultado foi insuficiente para os donos da casa, derrotados no duelo de ida por 3 a 1. Na soma dos placares, o JEC terminou com 3 a 2 e garantiu a vaga. Agora, o Joinville aguarda o adversário da próxima fase. A definição sairá a partir de sorteio, que ocorrerá nesta sexta-feira, na sede da CBF.



Os confrontos ocorrerão nos dias 5 e 12 de abril e seguirão o mesmo padrão da terceira fase – sorteio de mando de campo e gol fora de casa como critério de desempate. A classificação também rendeu R$ 750 mil ao JEC – valor bruto. Ao todo, o clube já faturou cerca de R$ 2 milhões em premiações no torneio nacional.



Como era previsto, diante da necessidade, o Gurupi-TO tomou as iniciativas do jogo. Aos 14 minutos, os donos da casa deram o primeiro susto no JEC. Ederson cobrou escanteio e Alan Kardec cabeceou a bola na trave.



A resposta do Tricolor poderia ter acontecido aos 22. Breno caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. No entanto, em conversa com o auxiliar, voltou atrás e deu cartão amarelo para o meia Breno. O JEC teve outra grande chance aos 39 minutos. Bruno Batata bateu cruzado, mas o goleiro Mateus fez boa defesa.



No segundo tempo, o técnico Roberto Andrade, do Gurupi, lançou Daylson no lugar de Lucas Mineiro. E o próprio Daylson chegou cara a cara com Matheus, mas isolou no primeiro minuto após o intervalo. Matheus, no entanto, não teve chances aos 12 minutos. Ederson recebeu pela esquerda, finalizou de canhota e superou o goleiro tricolor: 1 a 0.



O gol no começo da etapa final aumentou a dramaticidade da partida. Aos 22, em novo disparo de Ederson, Matheus deu rebote e Patrick quase fez o segundo gol. A resposta do JEC sempre vinha nos contra-ataques. Em duas ocasiões, Bruno Batata teve a oportunidade de igualar o placar, mas perdeu. O atacante deu lugar a Marlyson, mas ele a sua chance e desperdiçou.



No fim, Luiz Gustavo, de cabeça, quase acabou com a festa do Joinville. Para a sorte do Tricolor, Matheus estava atento e garantiu a vaga joinvilense.