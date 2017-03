JEC perde para o Avaí na Ressacada e sofre primeira derrota no returno

Catarinense 30/03/2017 | 22h28

O título do returno ficou mais distante do JEC. Numa partida de pouca inspiração do ataque – que voltou a passar em branco –, o Tricolor acabou punido nos minutos finais do clássico. Denilson marcou e o Avaí venceu por 1 a 0.



O resultado mantém o Joinville na vice-liderança do returno, agora três pontos atrás da Chapecoense. Na próxima rodada, a equipe recebe o Tubarão, domingo, às 18h30, na Arena Joinville.



O Joinville começou o jogo melhor do que o Avaí. Trocando passes, o Tricolor envolvia o Leão e conseguia chegar com mais facilidade ao ataque nos 15 primeiros minutos do duelo. Logo aos três minutos, o JEC assustou em cobrança de escanteio, que sobrou para Marlyson, mas o atacante chutou na rede pelo lado de fora.

O domínio do Joinville foi contido graças à mudança de marcação do Avaí. Com os meias e atacantes pressionando a saída de bola tricolor, o Leão cresceu e teve suas oportunidades.



A maioria das chances surgiu em jogadas pelo lado esquerdo com o lateral Capa. Aos 21 minutos, ele foi à linha de fundo e cruzou para Júnior Dutra, que bateu fraco, no meio do gol.



O Joinville respondeu aos 31. Fabinho Alves cruzou, Breno ajeitou e Bruno Rodrigues mandou no canto direito de Kozlinski, que fez boa defesa.

A patir daí, só deu Avaí. Aos 36, outra jogada de Capa e a bola sobrou no meio para Denílson, que bateu da entrada da área, mas pegou mal na bola. Logo depois, Capa recebeu lançamento de Marquinhos, passou por Caíque, bateu cruzado e quase marcou.



Os donos da casa continuaram criando na segunda etapa. No primeiro minuto, Júnior Dutra bateu no canto esquerdo de Matheus e quase marcou.

O Avaí também poderia ter aberto o placar se Célio Amorim tivesse assinalado um pênalti, em cruzamento de Capa que tocou no braço de Alex Ruan.



Depois disso, o Leão, nervoso, quase viu o JEC marcar em cruzamento de Caíque finalizado por Marlyson e com grande defesa de Kozlinski. No fim, quando o jogo caminhava para o empate, o Avaí marcou em contra-ataque rápido definido por Denílson após passe de Júnior Dutra.





