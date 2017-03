JEC/Krona inicia luta por título inédito

A temporada de 2017 começou da melhor maneira possível para o JEC/Krona. Com 100% de aproveitamento em seis partidas, o Tricolor conquistou o bicampeonato da Taça Brasil, há duas semanas. O título também representou o primeiro troféu da nova era do futsal, desde 2016 com a marca do JEC.

Mas os jogadores, a comissão técnica e, principalmente, a torcida querem mais. Falta uma estrela que ainda não foi bordada na camisa tricolor: a Liga Nacional de Futsal.

Esta será a 14ª edição com participação joinvilense no torneio. Em duas ocasiões, o título esteve bem perto. Em 2007, o troféu parou na vizinha Jaraguá do Sul. Cinco anos depois, o craque Falcão comandou a Intelli, campeã sobre os joinvilenses.

Agora, a esperança de finalmente quebrar este tabu vem justamente pelo embalo alcançado na Taça Brasil. Peças como Jackson e Betão se encaixaram perfeitamente na base mantida do ano ano passado e que parou nas quartas de final.

A confiança tomou conta do grupo comandado por Vander Iacovino, e o primeiro passo na busca do troféu inédito começa neste sábado, às 20h15, diante do Guarapuava, no Paraná.

O único desfalque neste jogo é Leco, que se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

A Liga terá, na primeira fase, duelos entre os 17 participantes. Os 16 primeiros avançam para as oitavas de final e é importante fazer boa campanha para garantir a vantagem em todos os mata-matas da disputa.