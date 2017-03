JEC/Krona é campeão da Taça Brasil de Futsal de 2017

Campeão 18/03/2017 | 16h01

O JEC/Krona é o campeão da Taça Brasil de Futsal de 2017. O título foi conquistado na tarde deste sábado, após vitória sobre o Atlântico-RS por 3 a 0. O jogo foi disputado em Francisco Beltrão, sede do torneio. Este é o segundo título do futsal do Joinville na Taça Brasil. O primeiro veio em 2011, quando a equipe ainda era conhecida como Krona Futsal. Na verdade, este é a primeira grande conquista do futsal com a marca JEC.



A vitória também serve como revanche da final de 2013, disputada justamente entre Atlântico e Joinville. Na ocasião, os gaúchos levaram a melhor.



A campanha foi perfeita. Em seis partidas, seis vitórias. Duas delas aconteceram diante do rival na final, que estava na mesma chave. Neste sábado, o Tricolor passou pelo Atlântico sem grandes problemas.



O primeiro gol veio no fim da primeira etapa. Djony saiu errado do gol, perdeu a bola e Jackson, esperto, roubou e mandou para a rede, abrindo o placar. O segundo gol veio em contra-ataque na etapa final. Jackson conduziu e serviu Gabriel, que tocou na saída de Djony e ampliou.



Desesperado, o Atlântico tentou sair mais e, novamente numa falha de Djony, o Tricolor roubou a bola e Fellipe Mello tocou para o gol vazio, definindo o marcador: 3 a 0.



No fim, o Tricolor comemorou a conquista, que dá mais moral ao time que terá, a partir de abril, a disputa da Liga Futsal.