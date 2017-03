JEC entra campo nesta terça, mas a prioridade não é a Primeira Liga

O Joinville começou a temporada com três competições no calendário, mas uma delas deixou de ser prioridade desde a segunda rodada. Em razão do acúmulo de jogos, o Tricolor não tratou a Primeira Liga como algo importante para o ano. Um exemplo aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, quando um time completamente reserva entrou em campo.

Nesta terça, às 19 horas, na Arena, a situação se repetirá. O rival é outro gigante mineiro, o Cruzeiro, mas o Tricolor levará a campo um time sub-20 para poupar os atletas em razão da pesada sequência de partidas no Campeonato Catarinense e na Copa do Brasil.

Dos atletas que serão titulares, apenas dois já jogaram pelo JEC nesta temporada: o zagueiro Igor e o atacante Gustavo Xuxa. Os demais são jovens da base, que utilizarão a oportunidade como preparação para a disputa da Copa Santa Catarina sub-20, marcada para começar no próximo fim de semana.

Nem a comissão técnica do Joinville será a principal. Nesta noite, o time será dirigido por Julian Tobar, comandado do elenco júnior do Tricolor.

Na classificação da Primeira Liga, o Joinville é o quarto colocado da chave 3, com um ponto. Para classificar, terá de vencer o Cruzeiro por quatro gols de diferença – só assim supera o Atlético-MG em gols pró e no saldo de gols.

Os mineiros também trazem a Joinville uma escalação bem alternativa. Sem tantos atrativos, a direção tricolor reduziu o valor dos ingressos. Quem for ao estádio vestido com a camisa do JEC pagará R$ 10 na arquibancada descoberta. Sem a camisa, o valor é de R$ 20.