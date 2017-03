JEC engorda o caixa graças às premiações da Copa do Brasil

Futebol 02/03/2017 | 21h19

Se a classificação na Copa do Brasil ainda não representou um alívio para a crise de resultados, pelo menos para o orçamento do JEC a vaga foi muito bem-recebida. Com a confirmação da passagem à terceira fase, o Tricolor garantiu a premiação de R$ 680 mil. Este valor é o terceiro bônus que o clube conquista no torneio nacional.

Antes, pela participação, o Joinville assegurou R$ 250 mil. Na sequência, faturou mais R$ 315 mil por ter alcançado a segunda fase. O valor total de premiações até o momento é de R$ 1,245 milhão – aqui, não estão considerados os descontos. E a boa notícia é que há boas possibilidades de buscar um novo prêmio. Se chegar à quarta fase, o JEC receberá R$ 750 mil.



Antes, no entanto, será preciso eliminar o surpreendente Gurupi-TO, que desclassificou Londrina e Rio Branco-AC. Nesta etapa da competição, serão realizados jogos de ida e volta, com o gol fora de casa como critério de desempate. O primeiro duelo entre JEC e Gurupi ocorrerá na próxima quarta-feira, na Arena. O confronto decisivo será no dia 15, no Tocantins.

Pode vir mais



Caso confirme o favoritismo nas duas partidas, o JEC estará entre os dez melhores da atual etapa da Copa do Brasil. De quebra, chegará à marca de quase R$ 2 milhões em premiações – valor bruto. Hoje, a folha salarial tricolor gira em torno de R$ 450 mil – de acordo com informações do Portal da Transparência do clube. Na teoria, as bonificações representam o pagamento de quase quatro meses de salário.



Por enquanto, o JEC já recebeu as cotas de R$ 250 mil e R$ 315 mil. Os R$ 680 mil devem cair na conta até a próxima semana.Um alívio para quem teve prejuízo de R$ 407 mil no mês de janeiro.

Cotas de premiação

Participação – R$ 250 mil (já garantidos)

Classificação à segunda fase – R$ 315 mil (já garantidos)

Classificação à terceira fase – R$ 680 mil (já garantidos)

Classificação à quarta fase – R$ 750 mil

Classificação às oitavas de final – R$ 880 mil

Classificação às quartas de final – R$ 1 milhão

Classificação às semifinais – R$ 1, 25 milhão

Vice-campeonato – R$ 2 milhões

Título – R$ 6 milhões

Foco no Campeonato Catarinense



Passada a euforia pela classificação inédita à terceira fase da Copa do Brasil, o Joinville agora volta a concentrar forças na disputa do Campeonato Catarinense. Neste sábado, às 18h30, no Estádio Augusto Bauer, o Tricolor visita o Brusque, segundo colocado do turno.



A situação do Tricolor no Estadual é delicada. Com a vitória do Tubarão sobre o Criciúma, em jogo da sétima rodada realizado na noite de quarta-feira, a equipe caiu mais na classificação e agora ocupa a última colocação. Por enquanto, são apenas seis pontos em oito jogos.



Nesta sexta, às 16 horas, no CT, o técnico Fabinho Santos comandará a última atividades antes da partida em Brusque. A grande dúvida está na lateral direita. Titular contra o São Raimundo, o volante Roberto não poderá atuar porque está suspenso.



A opção pode ser Danrlei, que seria deslocado e abriria espaço para o retorno de Henrique Mattos, poupado na quarta-feira. No meio, Fabinho Alves deve deixar os titulares por causa de um grande desgaste.