JEC encara o Metropolitano, mas evitar falar de título

Futebol 24/03/2017 | 21h11

A pressão e o clima pesado que rondavam o CT do Morro do Meio ficaram no passado. Hoje, o Joinville navega em mares tranquilos e até promissores. Líder do returno com 100% de aproveitamento, o JEC empolga e faz os torcedores sonharem com o título do returno, que colocaria o clube pelo quarto ano consecutivo na final do Campeonato Catarinense. E este clima de euforia desperta a criatividade dos tricolores. Uma rápida olhada nas redes sociais mostra uma série de projeções em relação aos seis jogos restantes.

Nas contas da torcida, para se manter sem sustos na liderança, o Tricolor precisa ganhar do Metropolitano, neste domingo, às 10 horas, no Estádio do Sesi, em Blumenau. A justificativa para a confiança no triunfo é o mau momento que vive o adversário, nono colocado na classificação geral com apenas nove pontos.



Outro ponto que considera quase que como uma obrigação vencer é o fato de o Metropolitano ter sido derrotado por todos os grandes até o momento – alguns deles mais de uma vez, como o Avaí, e, em duas ocasiões, dentro do Estádio do Sesi – Avaí e Figueirense ganharam em Blumenau.



No entanto, não há conta no mundo que convença o técnico Fabinho Santos. Nem a boa fase o empolga. Logo após conquistar a vitória suada diante do Criciúma, aos 49 minutos do segundo tempo, ele pregou a cautela: sabe que o Tricolor está distante do rebaixamento, mas não projeta um objetivo, como a conquista da vaga na final.



— Não tenho como afirmar onde esta equipe chegará. A gente projeta tudo jogo a jogo. Cada partida é uma história. É a partir dos resultado delas que iremos traçar nosso objetivo — afirmou.



Entre os jogadores, o discurso é semelhante, mas o volante Renan Teixeira não conseguiu esconder que há, sim, uma expectativa para buscar objetivos maiores do que a fuga do rebaixamento.



— A vitória de quinta nos coloca numa condição de ter se afastado bem do rebaixamento, que era o nosso primeiro objetivo. Definitivamente ainda não foi, mas acho que temos direito de sonhar mais alto. Se conseguirmos a vitória no domingo, descartamos de vez (o rebaixamento) e, aí sim, nosso objetivo passa a ser outro — avaliou.

Time deve ser mantido

Um dos grandes trunfos do Joinville para alcançar a quarta vitória consecutiva é a possibilidade de repetir a equipe vitoriosa diante do Criciúma em Blumenau. O técnico Fabinho Santos não tem nenhum desfalque por lesão ou por suspensão neste domingo. A única dúvida na equipe está no meio-campo. Como Fabinho Alves não teve um grande desempenho contra o Tigre, ele pode dar lugar a Aldair, artilheiro da equipe na temporada.



Desta maneira, o Tricolor poderia ter o meio com Breno pela direita, Aldair no meio, Bruno Rodrigues na esquerda e Marlyson na frente. Mas a confirmação da escalação só deve sair no dia do jogo. Como o JEC fez apenas um trabalho regenerativo na tarde de sexta-feira, o treino deste sábado pode dar algumas dicas, mas não confirmará os titulares.



Isso porque Fabinho tem usado o mistério como um hábito horas antes do jogos do Joinville. Uma maneira também de surpreender os adversários, como fez frente a Metropolitano, Figueirense e Criciúma.