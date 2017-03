JEC empata com o Metropolitano e mantém a invencibilidade no returno

Campeonato Catarinense 26/03/2017 | 12h18

O Joinville empatou em 0 a 0 com o Metropolitano na manhã deste domingo no estádio do Sesi. O resultado manteve o jejum do JEC de sete anos sem vitórias contra o adversário em Blumenau.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense



Com o resultado, o Tricolor mantém a invencibilidade e a liderança do returno do Campeonato Catarinense. No entanto, uma vitória da Chapecoense contra o Avaí na tarde deste domingo pode fazer o JEC cair para a segunda colocação.



Na próxima rodada, o Joinville enfrenta o Avaí, às 20h30 de quinta-feira, na Ressacada, em Florianópolis.



O JOGO



O primeiro tempo foi equilibrado, principalmente, nos minutos iniciais. Os dois times tiveram problemas de erros de passe e criação de jogadas ofensivas, tendo poucas chances claras de gol nos primeiros 45 minutos de jogo.



A primeira oportunidade foi aos 32 minutos. Bruno Batata criou jogada individual pela direita, entrou na área e rolou a bola para o atacante Breno. Ele apareceu de trás e chutou direto para o gol, mas o goleiro Vilar fez grande defesa para salvar o Metropolitano.



O time de Blumenau respondeu três minutos depois. A bola foi cruzada para dentro da área e Tripodi cabeceou para o gol. Matheus defendeu com a mão e, no rebote, o atacante argentino cabeceou novamente, forçando o goleiro tricolor ser rápido para evitar o gol.



Para fechar o primeiro tempo, aos 48 minutos, o time da casa ainda acertou uma bola no travessão. Mazinho cruzou para a área, Sabiá desviou de cabeça e a bola bateu na trave. Na sequência, Matheus ainda defendeu o chute de Elton.



Na segunda etapa, o Joinville começou mais ofensivo e assustou o adversário aos nove minutos. Alex Ruan recebeu o passe pela esquerda e tocou para o meio para Aldair finalizar. O chute bateu na rede, pelo lado de fora, fazendo a torcida tricolor comemorar o gol.



O JEC se lançou ainda mais ao ataque após a expulsão de Valkennedy, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 15 minutos em uma falta em Marlyson, que havia acabado de entrar no jogo. O Metropolitano recuou o time e passou a apostar nos contra-ataques.



Mesmo com tanta pressão, a melhor chance do Joinville foi apenas aos 38 minutos. Lúcio Flávio foi até a linha de fundo e rolou para o meio. Breno apareceu para finalizar e Vilar fez grande defesa para garantir o empate em 0 a 0.