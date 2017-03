JEC desafia a zebra do Tocantins na Copa do Brasil

A vantagem anima, mas não conforta. Resumidamente é desta maneira que pensam os jogadores e a comissão técnica do Joinville quando são questionados a respeito do duelo desta quarta, às 20h30, contra o Gurupi-TO, em Gurupi.



Como fez o placar de 3 a 1 na partida de ida, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença para conseguir alcançar a quarta fase da Copa do Brasil.



O histórico da temporada é favorável. Em 15 partidas, o JEC perdeu apenas em três ocasiões por dois ou mais gols de diferença.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

No entanto, em uma das partidas, contra o Atlético-MG, pela Primeira Liga, Fabinho Santos levou um time completamente reserva para Belo Horizonte. Nas outras duas, contra Tubarão (2 a 0) e Inter de Lages (4 a 1), os titulares jogaram.



O detalhe curioso é que foi justamente a partir da goleada contra o Inter de Lages que o Joinville cresceu. De lá para cá, conseguiu duas vitórias consecutivas e sofreu apenas dois gols – os dois contra.



Mas a boa fase e o favoritismo não iludem o técnico Fabinho Santos. Nesta terça, no último treino da equipe, ele pregou respeito aos donos da casa.



— A expectativa é grande, o Gurupi merece todo o nosso respeito porque é um time muito bem organizado e precisamos fazer um jogo muito bom para vencer.



Um dos trunfos do Gurupi é o Estádio Resendão, palco no qual conseguiu as classificações diante de Londrina e Rio Branco-AC. E, nas duas partidas, o time marcou dois gols, que podem ser suficientes para eliminar o JEC – desde que o Gurupi não sofra gols. Este também foi um dos motivos para o Joinville treinar no estádio um dia antes do duelo.



— A gente gostou muito do que viu (do estádio e do campo). Agora, esperamos fazer uma boa partida nesta quarta-feira — analisou Fabinho Santos.



Em relação à equipe, poucas novidades. Os desfalques são Max, suspenso pela expulsão no jogo de ida em Joinville, e o lateral-esquerdo Fernandinho, que voltou a sentir uma lesão muscular. Na defesa, Henrique Mattos será o substituto e atuará ao lado de Danrlei. Na lateral, a opção será Alex Ruan. Estas serão as únicas mudanças do JEC.



— Não temos dúvida. Estamos com a equipe definida e confiante para conseguirmos a classificação nesta quarta-feira – concluiu Fabinho.