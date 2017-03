Gigantes no caminho do JEC na Copa do Brasil

Futebol 16/03/2017 | 21h37

Classificado à quarta fase da Copa do Brasil, o Joinville quer mais. Sonha em dar um passo adiante para avançar às oitavas de final do torneio nacional. Mas alcançar este feito vai exigir bastante dos comandados de Fabinho Santos. Isso porque, dos dez times desta etapa, seis são da Série A – Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Vitória, Sport e Corinthians. Além deles, há ainda dois clubes tradicionais, que estão na Série B – Internacional e Goiás.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

Portanto, é muito provável que o Tricolor tenha pela frente um gigante do futebol nacional. Na melhor das hipóteses, o JEC enfrentaria o vencedor do duelo entre ASA e Paraná, times das séries C e B, respectivamente.



O sorteio dos confrontos da quarta fase ocorrerá a partir das 14h30 desta sexta, na sede da CBF. A definição dos jogos será transmitida ao vivo pela CBF-TV. Todos os times podem se enfrentar e não há indicação de mando de campo, por exemplo.



Na quarta fase, o regulamento é igual ao da terceira: dois jogos e gol fora de casa como critério de desempate caso exista igualdade nos placares agregados. Os cinco ganhadores desta etapa avançam às oitavas de final.



Os classificados receberão um prêmio de R$ 880 mil. Além deles, participam das oitavas de final os oito times da Libertadores (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense), o campeão da Copa Verde (Paysandu), o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e o campeão da Série B (Atlético-GO).



Veja abaixo um pequeno resumo dos possíveis adversários do JEC na quarta fase.

Cruzeiro

Invicto na atual temporada. Em 13 partidas, venceu 12 e somou apenas um empate. Será adversário do JEC no dia 21, em duelo válido pela Primeira Liga, em Joinville.

São Paulo

Dono do melhor ataque do Campeonato Paulista - 21 gols em oito jogos -, o Tricolor de Rogério Ceni sofreu apenas duas derrotas, para o Audax-SP, na estreia, e diante do Palmeiras, no sábado passado.

Sport

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste com uma rodada de antecedência. Ocupa o terceiro lugar no Pernambucano e venceu os quatro jogos que fez na Copa do Brasil.

Fluminense

Campeão da Taça Guanabara (primeiro turno do Estadual do Rio), fez 14 jogos em 2017, ganhou dez, empatou três e sofreu apenas uma derrota, com time misto, em duelo da Primeira Liga.

Internacional

O Colorado está na Série B, não vive bom momento no Campeonato Gaúcho – está em nono, fora da zona de classificação –, mas tem atropelado os rivais na Copa do Brasil. Em quatro jogos, quatro vitórias.

Corinthians

Dono da melhor campanha no Campeonato Paulista. São 19 pontos em oito jogos e apenas uma derrota. Na Copa do Brasil, só passou aperto diante do Brusque, time que venceu nos pênaltis.

Vitória

O Vitória é o líder do Baiano com seis vitórias em seis jogos. No entanto, é o segundo colocado da Copa do Nordeste e pode ser eliminado do grupo E.

Goiás

Líder do Campeonato Goiano com 17 pontos em nove jogos. Sofreu apenas duas derrotas – Rio Verde e Aparecidense. Na Copa do Brasil, só levou susto diante do Boa na segunda fase – passou nos pênaltis.

*ASA

Segundo colocado do grupo B do Campeonato Alagoano com 21 pontos em nove jogos. Na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Coritiba fora de casa. A classificação ainda depende dos jogos contra o Paraná.

*Paraná

Lidera o Campeonato Paranaense com 18 pontos em sete jogos – seis vitórias e uma derrota. Na Copa do Brasil, levou um susto diante do São Bento-SP, mas passou pelo Bahia. A classificação ainda depende dos jogos contra o ASA.