Embarque cheio de confiança no JEC

Duas vitórias consecutivas, vantagem na Copa do Brasil e saída da zona do rebaixamento. A combinação de fatores ajuda o ambiente do Joinville a ficar menos pesado em relação às últimas semanas. Por este motivo, o embarque rumo a Gurupi (TO), palco do jogo desta quarta-feira, foi cheio de alegria e de clima bem descontraído entre os atletas.

A viagem começou no fim da tarde desta segunda-feira. Na bagagem, o Tricolor leva o placar de 3 a 1 no jogo de ida, na semana passada, na Arena, resultado que oferece a condição de o JEC poder até ser derrotado por um gol de diferença no duelo de quarta.



A mala também ficou mais leve em razão do triunfo sobre o Barroso, no sábado, pelo Campeonato Catarinense. Como Tubarão e Metropolitano empataram por 2 a 2 na noite de domingo, o Tricolor conseguiu deixar a zona de rebaixamento.



— As vitórias deixam o ambiente mais leve. O time está se soltando nos jogos e, em minha opinião, vivemos nossa melhor fase no ano. Espero que não seja única, mas precisamos aproveitar esse bom momento — afirmou o zagueiro Danrlei.



O jogador comentou também o que espera do Gurupi. Apesar de ter ganho no duelo de ida, o JEC mantém a cautela, recordando que, nas fases anteriores, o time do Tocantins soube usar o fator casa para eliminar Londrina e Rio Branco-AC.



– A gente espera a mesma dificuldade ou talvez mais do que na Arena porque eles vão precisar do resultado. Mas se mantivermos o mesmo nível de futebol das últimas partidas, podemos conseguir a classificação – analisou Danrlei.



O zagueiro, por sinal, terá um novo companheiro de posição neste confronto. Em razão da expulsão de Max, Henrique Mattos será o titular do setor. A dúvida fica se Danrlei atuará pelo lado direito ou pelo esquerdo. Ao que tudo indica – apesar de não haver nenhuma sinalização do técnico Fabinho Santos –, Danrlei atuará pela esquerda.



Quem também desfalca o JEC é o lateral-esquerdo Fernandinho. Ele voltou à equipe no sábado, após se recuperar de uma lesão muscular. No entanto, durante a partida, sentiu novamente e deixou o campo.



Fernandinho sequer foi relacionado entre os 18 atletas que viajaram. A tendência é de que o comandante tricolor utilize Alex Ruan no setor. No sábado, Alex foi poupado justamente para que pudesse jogar na quarta.