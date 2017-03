Com gol no último minuto, JEC vence o Criciúma e mantém liderança do returno

Catarinense 23/03/2017 | 20h13

Com um gol no último minuto, o Joinville garantiu 100% de aproveitamento no returno do Campeonato Catarinense. Renan Teixeira marcou e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma no clássico da tarde/noite desta quinta-feira.



O resultado deixa o Tricolor com nove pontos, dois à frente de Chapecoense e Brusque, que aparecem logo atrás na classificação do returno. Na classificação geral, o JEC soma agora 16 pontos, sete à frente de Barroso e Metropolitano, que estão na zona do rebaixamento. O triunfo praticamente elimina as chances de risco de queda do Joinville.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

Na próxima rodada, o JEC visita o Metropolitano, em Blumenau, onde tentará manter os 100% de aproveitamento para dar mais um passo rumo à final do Campeonato Catarinense.



O JOGO

O Criciúma começou melhor o jogo. O Tigre finalizou demais no primeiro tempo, justificando o poderio de seu ataque – o melhor do Campeonato Catarinense. Quem mais arriscava era Alex Maranhão. Quando tinha espaço, o meia mandava de fora da área. Aos 13 minutos, o jogador exigiu grande defesa de Matheus.



Logo depois, um susto na torcida tricolor. Após bola levantada por Marlon, Diego Giaretta subiu de cabeça e marcou. No entanto, o assistente Diego Leonel Félix flagrou impedimento do zagueiro, anulando o gol.



O Joinville só começou a reagir no jogo a partir dos 30 minutos. Em boa chegada de Caíque pela direita, a bola alcançou a cabeça de Marlyson, mas saiu à direita do gol de Edson. Aos 41, em investida pelo lado esquerdo, Alex Ruan cruzou, Marlyson não alcançou e Bruno Rodrigues perdeu.



Aos 44, a melhor chance do JEC na etapa inicial. Bruno Rodrigues escapou pela direita e cruzou para Fabinho Alves, que chutou em cima de Edson e perdeu.



No segundo tempo, mais uma jogada de Bruno Rodrigues ne assistência para Fabinho. Sozinho, o camisa 7 voltou a chutar sobre Edson e desperdiçou outra chance claríssima. Logo depois, Breno exigiu boa defesa de Edson aos sete minutos.



Após a pressão inicial do Joinville, o Criciúma até iniciou uma reação, mas a expulsão de Barreto aos 16 minutos – segundo cartão amarelo – devolveu o domínio do jogo ao JEC.



A partir daí, só deu Tricolor. Aos 22, Bruno Rodrigues bateu colocado e Edson fez grande defesa. Mas a melhor aparição do goleiro do Tigre veio aos 28, no giro de Aldair, que mandou de perna esquerda e camisa 1 evitou o gol.



No fim, depois de muita pressão, o JEC chegou ao gol numa jogada bem trabalhada. Alex Ruan cruzou e Renan Teixeira finalizou no canto direito de Edson que, desta vez, nada pôde fazer. A Arena explodiu e comemorou mais três pontos do Joinville no Estadual.