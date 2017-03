Ataque precisa funcionar para o JEC vencer o Tubarão, neste domingo

Bastaram dois jogos sem balançar a rede para que o Joinville, líder, com 100% de aproveitamento no returno, passasse a ser o segundo colocado, três pontos atrás da Chapecoense.

O problema, recorrente neste Campeonato Catarinense, havia sumido nas três primeiras rodadas do segundo turno, mas reapareceu diante de Metropolitano e Avaí, complicando os planos do Tricolor de ir à final.

A cada rodada que deixa de marcar, o Joinville amplia uma estatística preocupante. Das 21 partidas na temporada, 12 terminaram sem gols do JEC.

No Estadual, o Tricolor é disparadamente o pior ataque. Fez apenas nove, contra 13 do Inter de Lages, segundo pior, e 15 de Figueirense e Barroso.

Postulantes ao título do returno, Chapecoense e Avaí estão bem à frente, com 29 e 24 gols, respectivamente.

Apesar do problema, o técnico Fabinho Santos tem mantido a confiança em atletas que não marcaram neste ano – casos de Fabinho Alves e Bruno Batata, por exemplo.

Segundo o treinador, nenhum atleta será descartável no elenco, mesmo em má fase. A recuperação deles, no entendimento do comandante, só ocorrerá a partir da insistência.

Embora tenham a confiança do técnico, é muito provável que Fabinho Alves e Bruno Batata não estejam entre os titulares do JEC no jogo deste domingo, às 18h30, na Arena, contra o Tubarão, pela sexta rodada do returno.

O primeiro teve uma lesão no ombro direito e pode ser vetado pelo departamento médico tricolor no treino deste sábado. Nesta sexta-feira, ele esteve ausente das atividades regenerativas.

Já Bruno Batata começou o clássico contra o Avaí no banco de reservas e deve continuar por lá neste domingo.

Marlyson, vice-artilheiro do Joinville no ano e artilheiro do time no Campeonato Catarinense, será mantido na equipe principal como centroavante.

Sem Fabinho Alves, é grande a possibilidade de Aldair, artilheiro do JEC em 2017, voltar a ocupar um lugar entre os 11 principais jogadores do time.