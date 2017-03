AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto entre Avaí e Joinville 

Clássico 30/03/2017 | 19h55 Atualizada em

Vencer o Avaí, na Ressacada, foi uma tarefa muito difícil para o Joinville durante 11 anos. Entre 2001 e 2012, o Tricolor não conseguia superar o Leão na Capital de jeito nenhum. O curioso é que, a partir do momento em que o jejum caiu, o JEC deslanchou.



De lá para cá, houve oito partidas no estádio avaiano, com seis vitórias joinvilenses, um empate e apenas uma derrota – 2 a 1 na Série A de 2015. Sinal de que ir até a Ressacada tem sido um bom negócio para os tricolores.



Nesta quinta, às 20h30m o Tricolor tenta manter este retrospecto extremamente positivo.



