Torcedor pede namorada em casamento no intervalo de jogo do JEC na Arena

Amor em campo 09/02/2017 | 17h52

A paixão depeloé antiga. Aos dois anos ele começou a frequentar o estádio com o pai para acompanhar e torcer pelo time do coração, mas há cerca de quatro anos um novo amor apareceu na vida do instrutor de academia, de 23 anos: a empresária, 22. O relacionamento começou há um ano e na última quarta-feira ganhou um novo capítulo no intervalo do. O jovem organizou uma surpresa para a namorada e a pediu em casamento no gramado daO pedido foi organizado por Julio Cesar com o apoio do marketing do clube. Juntos, eles montaram uma história para convencer Emanuelly a entrar no gramado no intervalo da partida. No dia anterior, um funcionário do JEC ligou para a empresária contando que ela havia sido escolhida para participar da promoção "Chute a gol", concorrendo a prêmios. O namorado disse que havia inscrito o casal e ela aceitou o convite.Um pouco antes do intervalo, os dois desceram até a entrada do gramado e apenas ela foi autorizada a entrar. Enquanto isso, Julio Cesar vestiu a fantasia de coelho - mascote do clube - e também pisou no gramado para acompanhar a falsa promoção. Quando ela acertou o gol, virou em direção à saída, mas ouviu gritos da arquibancada para olhar para o coelho. Foi quando viu o mascote tirar a máscara e revelar a identidade do namorado.— Bateu o choro e a emoção. Jamais esperava que ele ia me pedir em casamento no campo do JEC, mas foi um sonho porque é um lugar muito especial. Sempre fomos felizes ali dentro — explica.Segundo Julio Cesar, os dois não perdem nenhum jogo e até viajam com a torcida para acompanhar o time em outras cidades. Os familiares dos dois foram convidados pelo namorado para irem até a Arena ver o pedido de casamento. Até amigos de Aracaju (SE) viajaram para presenciar o momento. Eles ficaram em um local separado do casal para não levantar suspeitas.— A ideia inicial era fazer em um clássico, mas surgiu a oportunidade nesta quarta-feira e resolvi antecipar porque já estava muito nervoso. Ela nem imaginava que seria pedida em casamento na frente de quase duas mil pessoas — contou o namorado.Depois de tanta emoção, eles viram o JEC vencer o Metropolitano por 1 a 0 e conquistar a primeira vitória na temporada. E agora começam a preparação para o casamento, que está planejado para o final do próximo ano.