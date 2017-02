Repleto de reservas, JEC é derrotado pelo Atlético-MG em Belo Horizonte

Futebol 09/02/2017 | 21h31

Menos de 24 horas após a vitória sobre o Metropolitano, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville voltou a campo, desta vez pela Primeira Liga, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.



A situação inusitada obrigou o técnico Fabinho Santos a escalar um time completamente reserva para atender as duas disputas. E, como era previsto, o saldo não foi positivo: o Tricolor acabou derrotado por 2 a 0 para o Galo.

O curioso é que, apesar de estar fragilizado, o JEC sofreu gols apenas em bolas paradas. O Galo criou oportunidades de várias maneiras – cruzamentos, bolas aéreas, chutes de fora da área. No entanto, o sistema defensivo formado por vários jovens conseguiu suportar a pressão atleticana.



Os gols vieram aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 22 do segundo tempo. No primeiro, Marcos Rocha fez jogada pela direita, passou pela defesa do JEC e acabou derrubado pelo lateral-esquerda Brenner dentro da área.



O pênalti bobo foi convertido com tranquilidade pelo atacante Fred, que bateu no canto esquerdo do goleiro Matheus.



No segundo tempo, o Galo encontrou o segundo gol num lindo chute do meia Otero. Ele arriscou em cobrança de falta e surpreendeu Matheus, colocando a bola no ângulo direito.

O JEC chegou pouco, mas a melhor chance veio num tiro de fora da área de Gustavo Xuxa.

Agora, a equipe volta as atenções ao Estadual. Domingo, recebe o Avaí, às 17 horas, na Arena, pela quinta rodada.