Joinville mantém tabu, mas não sai do empate com o Figueirense na Arena

Campeonato Catarinense 01/02/2017 | 23h47

O JEC manteve nesta quarta-feira o tabu de nove anos sem derrotas para o Figueirense na Arena Joinville. No entanto, o Tricolor chegou ao terceiro jogo na temporada sem vitória, o segundo com empate por 0 a 0. A atuação diante do Alvinegro esteve bem longe de ser ótima, mas arrancou aplausos da torcida pela luta da equipe durante os 90 minutos. Agora, o JEC começa a preparação para outro clássico, no domingo, às 17 horas, diante do Criciúma, no Sul do Estado, pela terceira rodada do Estadual.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense



O clássico da Arena teve um ingrediente com o qual o torcedor de Joinville já está acostumado: a chuva. Antes da partida, o mau tempo afastou os tricolores do estádio. Esta é uma das grandes justificativas para a presença de apenas 2.277 pessoas.

Em campo, o gramado até que suportou bem a chuva. E as equipes começaram dando a impressão de que a partida seria muito movimentada. Até os 23 minutos, Joinville e Figueirense tiveram chances para marcar, mas não balançaram a rede.



O maior volume foi do JEC, que aproveitou bem as investidas pelas laterais, principalmente pelo lado direito. Faltou um melhor capricho nos cruzamentos de Caíque e Fabinho Alves. Prova é que a grande chance do Tricolor aconteceu num tiro de longa distância de Fabinho Alves, aos 17 minutos.



O Figueirense teve mais dificuldades para chegar ao ataque. Mas nas duas tentativas que teve, levou perigo ao gol de Jhonatan. Na primeira, aos 19 minutos, Ferrugem arriscou de fora da área e obrigou o goleiro tricolor a praticar grande defesa. Na segunda, aos 23, Dudu cruzou da direita e Anderson Aquino, livre, cabeceou para fora.



No segundo tempo, os goleiros Jhonatan e Thiago Rodrigues praticamente não trabalharam. O jogo só ganhou movimentação a partir das substituições dos técnicos Fabinho Santos e Marquinhos Santos. O problema é que nem as trocas do JEC nem as trocas do Figueirense surtiram o efeito esperado. Diante disso, o jogo caminhou para um chato e sonolento 0 a 0 na etapa final do confronto.