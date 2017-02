Jhonatan comemora boa fase no JEC

O dinamismo do futebol faz com que vilões se transformem em heróis em pouco tempo. A lógica também vale para a situação inversa. No caso do goleiro Jhonatan, do JEC, o jogo de domingo serviu como consolidação.

Criticado na partida diante do Almirante Barroso, em Itajaí, o camisa 1 tem mostrado boas partidas nas últimas rodadas do Campeonato Catarinense. Mas foi no clássico contra o Avaí que a estrela do goleiro brilhou mais.

Ao defender o pênalti cobrado por Marquinhos, Jhonatan evitou a derrota tricolor na Arena. Feliz, ele confessou ter se emocionado logo após barrar o camisa 10 avaiano.

— Passa um filme na cabeça. No sábado, completei nove anos no Joinville. Vi este clube não ter calendário, fui emprestado a outro time. O Joinville é minha segunda casa, admiro o clube, as pessoas que me ajudaram aqui, e eu poder ajudar essa equipe, conseguindo vitórias e objetivos, me emociona demais — disse.

O destaque acontece justamente no momento em que se cogitou a contratação de outro goleiro: Ivan, bicampeão nacional pelo Tricolor. Jhonatan soube do caso, mas preferiu evitar comentários sobre uma possível resposta a quem desejava o acerto com um novo atleta para a posição.

— Não vejo como forma de resposta. Não preciso mostrar para ninguém minha capacidade. Quem me acompanha sabe do meu potencial.

No entanto, Jhonatan admitiu ter ficado surpreso ao saber que nas semanas anteriores o JEC procurava um novo goleiro.

— Fiquei surpreso por esta notícia, mas a decisão era da diretoria. Não posso dar opinião nenhuma. Se viesse, seria bem recebido e eu continuaria dando meu melhor — concluiu.