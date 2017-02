JEC vence o Metropolitano e encerra jejum no Campeonato Catarinense

Futebol 08/02/2017 | 23h47

O Joinville finalmente desencantou. Não chegou a ser um banquete, mas a fome de gols e vitória foi saciada graças ao placar de 1 a 0 sobre o Metropolitano, na noite desta quarta, na Arena. Aldair, mais uma vez, marcou pelo JEC e garantiu os três pontos para o Tricolor.



Pelo Campeonato Catarinense, o Joinville volta a campo no domingo, às 17 horas, na Arena, contra o Avaí, líder do turno com 12 pontos. Nesta quinta-feira, às 19h15, o time misto do JEC estará em Belo Horizonte (MG) para atuar pela segunda rodada da Primeira Liga diante do Atlético-MG.



O personagem do jogo desta quarta foi a novidade do técnico Fabinho Santos na escalação do Joinville. Aldair começou a aparecer logo no primeiro minuto da partida. Após cruzamento da esquerda, ele cabeceou no canto direito de Vilar e exigiu boa defesa do goleiro.



Na segunda chegada do Tricolor, novamente Aldair que deu as cartas. Após boa jogada pela direita de Fabinho Alves e Caíque, o lateral cruzou para o meio e o atacante, de perna esquerda, mandou forte, no canto, sem chances para Vilar: 1 a 0 JEC.



O gol insinuava um crescimento do Tricolor no duelo. No entanto, quem esteve mais perto de marcar foi o Metrô e a maioria das oportunidades veio em chutes de fora da área. Thiago Cristian, Jean Moser e Mazinho tiveram chances. Algumas passaram perto da trave e numa delas, de Mazinho, Jhonatan fez boa defesa.



A melhor oportunidade do empate aconteceu aos 36 minutos. Juninho limpou a jogada pela esquerda e cruzou. Sabiá recebeu na área, bateu, mas Jhonatan, com a perna direita, evitou o gol.



O domínio do meio por parte dos blumenauenses obrigou Fabinho Santos a fortalecer o setor. Renan Teixeira ocupou a vaga de Alex Ruan na volta do intervalo. Logo depois, aos 11 minutos, o JEC perdeu Caíque, machucado. Ele deu lugar a Luiz Meneses.



O futebol do JEC caiu. O Metrô, precisando do gol, teve outra grande oportunidade, novamente em chute de fora da área de Mazinho, aos 24 minutos. Ele arriscou e Jhonatan fez linda defesa.



Precisando do resultado, o Tricolor se fechou, dando poucos espaços ao Metropolitano. No fim, apesar da pressão do Metrô, conseguiu segurar a vitória mínima por 1 a 0.