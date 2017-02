JEC perde em casa para a Chapecoense e segue na zona de rebaixamento

Campeonato Catarinense 25/02/2017 | 21h37

O JEC foi derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense na noite deste sábado na Arena Joinville e chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Campeonato Catarinense. Com o resultado, o time tricolor continua em 9º colocado, dentro da zona de rebaixamento do Estadual.



Na última rodada do primeiro turno, o Joinville vai a Brusque enfrentar o time da casa no próximo domingo, às 16 horas. Antes, o Tricolor entra em campo contra o São Raimundo (PA) pela Copa do Brasil. O jogo acontece na quarta-feira, às 19h30, na Arena.



O JOGO



No primeiro tempo, o Joinville começou atacando o time do Oeste e até levando perigo ao gol de Artur Moraes. Logo a um minuto, Marlyson chutou raspando a trave direita do goleiro, mas a bola foi para fora.



A Chapecoense começou a crescer e ir para cima do adversário. Aos cinco e 13 minutos, foram duas chances claras de gol perdidas pelos jogadores do Verdão. Na primeira, o cabeceio de Niltinho tirou tinta da trave e, em seguida, Nathan chutou por cima do gol ao receber passe dentro da pequena área.



Os minutos seguintes foram o reflexo da má fase pela qual passa o Joinville. Aos 18, Dodô cobrou o escanteio, a bola desviou em Renan Teixeira e bateu no corpo de Henrique Mattos, enganando o goleiro e indo direto para o fundo das redes.



Para piorar a situação do JEC, aos 43 minutos o goleiro Jhonatan saiu da área para tentar desarmar Arthur Caíke e cometeu falta. O árbitro expulsou o jogador, deixando o Tricolor com um atleta a menos em campo. Na saída para o intervalo, o time foi vaiado pelos torcedores.



Na segunda etapa, a Chapecoense continuou melhor em campo e levando mais perigo no ataque. Aos cinco minutos, quase conseguiu ampliar o placar com Wellington Paulista. Luiz Antonio invadiu a área e tocou no meio para o atacante, que chutou ao gol. Em cima da linha, o lateral Danrlei se posicionou na frente da bola e salvou o JEC.



O time verde teve ainda mais duas chances claras de ampliar o placar. Aos 13, Diego Renan cruzou pela direita e Arthur Caíke cabeceou para o gol. Matheus fez grande defesa e salvou o Joinville. Aos 39, foi a vez de Niltinho desperdiçar o segundo gol. O atacante recebeu lançamento e ficou sozinho com o goleiro. Ele chutou no canto e a bola passou raspando a trave, mas foi para fora.



Para terminar a má atuação do JEC em campo, o volante Roberto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de jogo aos 48 minutos. Após o apito final, os jogadores saíram de campo vaiados pelos torcedores.