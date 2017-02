JEC empata com o Avaí com direito a defesa de pênalti na Arena Joinville

Futebol 12/02/2017 | 20h42

Graças ao, onão é mais 100% no. Deve lamentar mesmo o, na: teve as melhores chances de gol e desperdiçou um pênalti logo no começo do segundo tempo. Já odeve colocar o ponto ganho na conta do goleiro, responsável por defender a cobrança de Marquinhos. Ainda que tenha passado perto de ser derrotado, oteve mais a bola nos pés e lutou muito para barrar o líder da competição.O JEC começou dominando a partida. Cominspirado e- que estreou como titular da equipe - dando mais presença na área, o Tricolor chegou logo aos dois minutos, combatendo bonito de fora da área - a bola passou por cima da trave. Aos seis, foi a vez de Aldair, girando dentro da área, levar perigo ao gol de Mauricio.O Avaí, que até então esbarrava na forte marcação do adversário, equilibrou as forças a partir dos 15 minutos. Melhor organizado e tocando fácil a bola, o time da Capital teve a melhor chance da primeira etapa. Diego Jardel arriscou de fora da área, e a bola iria certeira no canteiro direito se Jhonatan não a mandasse para escanteio. O JEC só voltou a levar perigo aos 32, comchutando rente ao travessão. A primeira etapa terminou com o Avaí pressionando o tricolor, que não encontrava mais o caminho do gol.Com Gustavo Xuxa no lugar de, o JEC entrou em campo no segundo tempo disposto a abrir o placar na Arena. Porém, foi o Avaí que ficou frente a frente com o gol. Aos três minutos, o juiz marcou toque de mão de Max dentro de área. O capitão Marquinhos foi para a cobrança, Jhonatan defendeu e, na sobra, Leandro Silva isolou a bola.O lance acordou o Joinville, que foi com mais vigor ao ataque, principalmente com Fabinho Alves imprimindo velocidade pela direita. O atacante chegou perto de marcar por duas vezes. Alex Ruan também teve chance, aos 28 minutos. Mas, repetindo o que aconteceu na etapa inicial, o Avaí se organizou e, tocando melhor a bola, passou a dominar as ações na reta final do jogo. Aos 39, Rômulo puxou contra-ataque, levou para o meio soltou uma bomba, levando perigo ao gol de Jhonatan, Logo depois, Renan dominou na esquerda e, de fora área, mandou forte, obrigando o goleiro a outra grande intervenção e garantindo o 0 a 0.— Vivemos alguns momentos bons momentos e outros nem tantos no decorrer da partida. Mas conseguimos ter a bola, criar algumas oportunidades e isso é muito importante. Claro que queríamos vencer, mas temos que ressaltar a vontade do grupo — disse o técnicoapós o jogo.