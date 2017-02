JEC deve ter mudança no ataque

A falta de gols, que causa também a falta de vitórias, tem obrigado o técnico Fabinho Santos a buscar soluções criativas e inovadoras para o sistema ofensivo do JEC. E, embora não tenha confirmado, é bem provável que o comandante lance pelo menos uma novidade na equipe no duelo desta quarta, às 21h45, contra o Metropolitano, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

A bola da vez é o atacante Aldair. Único atleta do setor a balançar a rede nesta temporada, o meia-atacante pode ser utilizado em outra função. Normalmente, ele atua centralizado na linha de três jogadores do esquema 4-2-3-1. Com a alteração, ele passaria a ser o camisa 9 na vaga de Ciro.

Na entrevista coletiva de terça, um dia antes da partida, Fabinho Santos tentou driblar os jornalistas sem dar pistas sobre a provável escolha.

— Esta é uma das possibilidades (Aldair como centrovante). As mudanças vão acontecer e o Aldair deve estar caminhando junto com elas — disse.

Outra alternativa para fortalecer o ataque é o deslocamento de Fernandinho para o meio-campo. Neste caso, Alex Ruan, que hoje atua mais adiantado, poderia ser recuado para atuar na função de origem, a lateral.

— O Fernandinho nos deu uma ótima opção por dentro no jogo de Criciúma. Um jogador inteligente e experiente sabe encontrar o caminho quando está difícil de chegar — elogiou o comandante.

Nas outras posições, o JEC não deve ter alterações. A equipe deve ir a campo com: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Alex Ruan; Roberto, Renan Teixeira, Fabinho Alves, Lúcio Flávio e Fernandinho; Aldair.

O JEC ainda não venceu na temporada e marcou em apenas uma das quatro partidas.