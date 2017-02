Copa do Brasil: uma boa chance para o JEC tentar sair da crise de resultados

Futebol 28/02/2017 | 21h11

Quando a fase é difícil, nem mesmo a mudança de clima em razão da disputa de outro torneio consegue livrar o JEC dos problemas. Nesta terça, na véspera do jogo contra o São Raimundo-PA, pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Fabinho Santos abriu a entrevista coletiva anunciando a perda de mais dois jogadores para a partida de desta quarta, às 19h30, na Arena: o goleiro Jhonatan e o zagueiro Henrique Mattos.

Jhonatan tem uma suspeita de fratura no ombro – veja mais aqui – e o zagueiro será poupado por causa de dores na região lombar. Vale lembrar que o treinador não conta com os laterais Caíque e Fernandinho e o volante Kadu, todos entregues ao departamento médico.



— Sentimos muito pelo Jhonatan e torcemos para que ele se recupere o mais rápido possível. Infelizmente, é mais um atleta que a gente perde num grupo reduzido. Espero que ele se recupere rápido porque precisamos de todos no elenco — lamentou o técnico.



Sobre a partida diante dos paraenses, o comandante enxerga o duelo como uma boa oportunidade de reação para o grupo, além de uma chance de melhorar a situação financeira do clube – se avançar à terceira fase, o JEC ganhará a premiação de R$ 680 mil.



— O clube precisa disso (da premiação e da inédita classificação). Será muito bom se vencermos o jogo, se trouxermos isso ao clube — analisou Fabinho.



Em busca do feito, a ideia é ter uma equipe mais experiente em campo. Neste caso, é grande a chance de Lúcio Flávio retornar aos titulares. A dúvida fica em relação à vaga que ele ocupará e de que maneira Aldair atuará.



Como Fabinho realizou um treino fechado, as dúvidas permanecem. Na entrevista, o técnico só deixou a entender que deve utilizar o veterano no meio.



— Precisamos da experiência de tantos jogos disputados, e a gente espera que o Lúcio esteja bem — concluiu o treinador.

Decisão pode ir aos pênaltis

O desfalque de Jhonatan acontece justamente numa partida na qual os goleiros podem ser protagonistas. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis.



Caberá ao jovem Matheus a dura missão de salvar o JEC, se o duelo terminar empatado. O curioso é que o goleiro fará apenas a terceira partida como profissional do Joinville.



No primeiro jogo, ele se destacou quando o Tricolor levou reservas a Belo Horizonte na partida contra o Atlético-MG. O segundo jogo aconteceu no fim de semana passado, após a expulsão de Jhonatan contra a Chapecoense. Agora, Matheus terá o seu maior desafio.

Se avançar, o JEC enfrenta o vencedor de Gurupi-TO e Rio Branco-AC, que jogam nesta quarta.