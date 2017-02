Caminho promissor para o JEC na Copa do Brasil

Futebol 16/02/2017 | 21h57

Aldair marcou o gol do JEC no jogo Foto: JEC / Divulgação

A noite de quarta-feira foi de alegria para os torcedores do JEC. Além de comemorarem a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil depois de o time vencer o Comercial-MS por 1 a 0, os tricolores viram rivais tradicionais caírem de forma precoce no torneio – equipes que justamente estavam no caminho do Joinville.



O Fortaleza, dirigido por Hemerson Maria, perdeu de virada para o São Raimundo-PA por 2 a 1. Agora, o time paraense será o adversário do JEC no dia 1º de março, às 19h30, na Arena.

A exemplo do duelo diante do Comercial, este confronto válido pela segunda fase será disputado em jogo único. A diferença é que, além de atuar em casa, o Tricolor não será obrigado a vencer – em caso de empate, a disputa será definida nos pênaltis.

Se conseguir passar pelo São Raimundo-PA, o Tricolor terá pela frente outro adversário sem tanta tradição. O vencedor do jogo entre Rio Branco-AC e Gurupi-TO será o classificado à terceira fase da Copa do Brasil. Os dois times eliminaram equipes fortes da Série B – o Gurupi-TO passou pelo Londrina e o Rio Branco-AC bateu o Figueirense.



Caso encontre uma das duas equipes, o Joinville terá uma disputa nos moldes antigos – dois jogos com classificação para quem tiver melhor desempenho – o saldo de gols qualificado é critério de desempate.

Se confirmar todo o favoritismo, o Joinville alcançará, pela primeira vez, a quarta fase da Copa Brasil. Nesta etapa, restarão dez clubes. A CBF fará um novo sorteio definindo cinco partidas. Os vencedores se juntam aos oito brasileiros da Libertadores, ao Santa Cruz (campeão da Copa do Nordeste), ao Atlético-GO (campeão brasileiro da Série B) e ao Paysandu (campeão da Copa Verde). Estes 16 times formarão a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.

Cotas generosas

A classificação às próximas fases da Copa do Brasil pode render bons lucros ao Joinville. Por enquanto, o time já faturou R$ 565 mil – R$ 250 mil pela participação e R$ 315 mil por avançar à segunda fase. Se conseguir a classificação à terceira fase, o Tricolor ganhará R$ 680 mil. O prêmio aumenta para R$ 750 mil se o time chegar até a quarta fase.