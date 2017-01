Time de base do JEC goleia na estreia da Copa São Paulo de Futebol

Sub-20 03/01/2017 | 21h01 Atualizada em

A equipe júnior do Joinville estreou em grande estilo na Copa São Paulo de Futebol. Os atletas comandados pelo técnico Julian Tobar venceram o Vitória da Conquista-BA por 5 a 0. O Tricolor lidera agora o grupo 11 da competição pelo saldo de gols, já que no outro jogo da chave, o Paulista, time da casa, venceu o Red Bull Brasil por 1 a 0 e é o vice-líder.



No primeiro tempo, o adversário ofereceu certa dificuldade ao JEC. Mas, aos dez minutos, o centroavante Marlyson invadiu a área para abrir o marcador. Os minutos iniciais continuaram bem disputados, mas com o Tricolor levando vantagem na posse de bola. Após o intervalo, o time voltou melhor e com as instruções de vestiários conseguiu deslanchar na partida.



Aos 12 minutos do segundo tempo, o atacante Janderson marcou o segundo, de pênalti. Menos de dois minutos depois, Marlyson aproveitou contra-ataque em velocidade para marcar o terceiro. Logo em seguida, aos 16 minutos, o meia Eduardo Person ampliou a vantagem pra 4 a 0 em um chute de muita categoria.



Com o adversário cansado, o Tricolor tranquilizou a partida e matou o jogo aos 26 minutos, com gol do meia Renan Torquato, que entrou na segunda etapa.



— A equipe é boa para 2017 e muito boa para 2018. Estamos levando uma equipe jovem, a maioria de juvenis. E a expectativa é fazer bonito — disse Tobar, num dos últimos treinos antes da viagem, no CT do Morro do Meio.

A Copinha, como é chamada a Copa São Paulo, é dividia em 30 grupos. Na 48a edição, a competição conta 120 clubes, divididos em 30 grupos, que começam a disputa nesta semana e brigarão para estar na final, no dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.



Derrota da Chape



Não deu para a garotada da Chapecoense na primeira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os jovens do Oeste catarinense foram derrotadas por 2 a 0 pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, na partida ocorrida na cidade de Porto Feliz, no interior paulista. Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Nathan.



O primeiro gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo. O centroavante recebeu entre os zagueiros e teve tempo de chutar, sem dar chance ao goleiro Tiepo. O segundo veio aos 32 minutos. Após um chutão da zaga do Nova Iguaçu e falha do setor defensivo da Chape, a bola sobrou para o atacante Ramon. Ele chutou, mas o goleiro Tiepo defendeu. Na volta, a bola sobrou para Nathan, que driblou o goleiro e chutou para a rede.



No fim da partida, a Chape chegou a colocar uma bola na trave em uma cabeçada, porém não deu tempo para reagir. O técnico Emerson Cris teve dificuldades para montar a equipe e chegou a contar com jogadores de 16 anos, já que quatro atletas (Perotti, Guarapuava, Hiago e Gabriel) ficaram em Chapecó para se juntar ao time principal da Chape.