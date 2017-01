STJD revoga suspensão e JEC poderá disputar competições nacionais

Esporte 04/01/2017 | 17h27 Atualizada em

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) revogou a suspensão do Joinville de todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube foi informado por e-mail no início da tarde desta quarta-feira.



O JEC havia sido suspenso na última terça-feira após o tribunal alegar que o clube não realizou o pagamento de uma multa de R$ 1 mil referente ao jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil em maio do ano passado.



De acordo com o JEC, o time pagou a multa e, após algum tempo, recebeu uma notificação de que a dívida não estava quitada. Diante disso, o clube consultou o departamento financeiro, que comprovou o pagamento. O Joinville então entrou em contato com o STJD e pediu para o órgão desse baixa na dívida.



O clube acreditava que a situação estava resolvida e foi surpreendido com a nova notificação. O departamento jurídico foi acionado e fez contato com o Tribunal para retirar o nome do JEC da lista de inadimplentes, o que ocorreu nesta quarta-feira.



O Tricolor não foi o único time suspenso. Em dezembro, o presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, determinou o levantamento e a imediata comunicação aos clubes que deviam ou que não podiam comprovar o pagamentos de multas aplicadas em punições dadas pelo Tribunal em 2016, o que afetou cerca de 80 times.