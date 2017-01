Presidente do JEC garante que time não está inadimplente junto ao STJD

Esporte 03/01/2017 | 17h06 Atualizada em

Durante a coletiva de imprensa promovida na tarde desta terça-feira para apresentar o elenco da nova temporada, o presidente do Joinville Esporte Clube, Jony Stassun, garantiu que o time não tem dívidas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



A dúvida surgiu porque, em dezembro, o presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, determinou o levantamento e a imediata comunicação aos clubes que deviam ou que não podiam comprovar o pagamentos de multas aplicadas em punições dadas pelo Tribunal em 2016, o que afetou cerca de 80 times.



Segundo nota do STJD, se não houver a quitação ou comprovação, as entidades podem ser suspensas nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e não poderão praticar nenhum ato junto a entidade, inclusive o registro de atletas.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Segundo Jony, a dívida cobrada pelo STJD é de R$ 1 mil, referente a uma multa aplicada durante a partida realizada entre JEC e Ceará pela Copa do Brasil em junho de 2016. Durante a coletiva, ele apresentou o comprovante de pagamento, realizado em 15 de junho.



De acordo com o JEC, o time pagou a multa e, após algum tempo, recebeu uma notificação de que a dívida não estava quitada. Diante disso, o clube consultou o departamento financeiro, que comprovou o pagamento. O Joinville então entrou em contato com o STJD e pediu para o órgão desse baixa na dívida.



O clube acreditava que a situação estava resolvida e foi surpreendido com a nova notificação. O departamento jurídico foi acionado e fez contato com o Tribunal para retirar o nome do JEC da lista de inadimplentes. O STJD informou que o clube precisa enviar novamente o comprovante para que seja realizada baixa na dívida. A situação deve ser regularizada nos próximos dias.