Joinville apresenta reforços para a temporada 2017

Futebol 04/01/2017 | 09h14

Pouco mais de um mês depois do rebaixamento na Série B, o Joinville se reapresentou nesta terça-feira para a temporada 2017. Com 11 novos reforços contratados, o grupo começou a preparação para o calendário cheio que o time terá durante o ano, com a disputa do Campeonato Catarinense, Primeira Liga, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.



As novidades nas contratações foram o lateral-direito Lucas Mota, o meia Diego Viana e o atacante Gustavo Xuxa, que ainda não haviam sido divulgados pela diretoria. Segundo o gerente de futebol, Carlos Kila, eles chegam de equipes do Rio Grande do Sul e com potencial, atendendo a perfis de jogadores que não foram encontrados dentro da categoria de base do Joinville. Além deles, também chegaram os zagueiros Max e Henrique Mattos, o lateral-direito Caíque, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o meia Lúcio Flávio e os atacantes Ciro, Fabinho Alves e Bruno Batata.



Os novos jogadores vão conversar com a imprensa durante a semana, mas o meia Lúcio Flávio e o atacante Bruno Batata falaram nesta terça-feira sobre a chegada ao clube e as expectativas para a temporada. O meia de 37 anos revelou que recebeu várias sondagens do Joinville desde 2013, mas assinou apenas neste ano porque a família não queria mais permanecer em Natal (RN), onde ele atuava com a camisa do ABC.



— É uma satisfação e um privilégio vestir a camisa de mais um grande clube. Eu venho para tentar contribuir. Nós temos que focar no trabalho e fazer com que o torcedor retome a confiança no clube porque esse é o maior reforço para o Joinville: a sua torcida — disse.



O atacante Bruno Batata, 32 anos, disputou a Série B do ano passado pelo Londrina e quase conseguiu o acesso. Ele chega ao JEC com a responsabilidade de fazer gols, já que esse foi o grande problema do time em 2016. No entanto, o jogador diz que está preparado para lidar com a cobrança.



— É compreensível a desconfiança do torcedor e sei da responsabilidade, mas isso só pode ser revertido no dia a dia e dentro de campo. Vou provar que mereço vestir essa camisa — garantiu.



Por enquanto, a diretoria avalia que o grupo apresentado nesta semana é o suficiente para disputar as competições que começam agora. De acordo com o gerente de futebol, o clube ainda tem margem para contratar algum jogador, caso a comissão e a diretoria percebam durante os treinamentos de pré-temporada que há a necessidade de um novo reforço.



Técnico está empolgado com o elenco



O treinador Fabinho Santos se mostrou contente e empolgado com os jogadores que chegaram ao JEC para a temporada. Ele fez questão de agradecer à diretoria por ter sido consultado em todas as contratações realizadas e ter recebido informações sobre as características de cada um deles, além de detalhes sobre a passagem dos atletas por outros times e o que eles podem fazer com a camisa do Joinville.



O comandante tricolor ressaltou que a ideia é mesclar jovens com muita força e jogadores experientes com muita técnica, formando uma equipe que pensa para a frente e gosta de jogar um futebol bonito. A partir desse conjunto, Fabinho já começou a desenhar a equipe que pretende comandar no Campeonato Catarinense e nas demais competições.



— A gente têm uma noção de time e já sabe mais ou menos o que cada um pode dar dentro do clube. Agora, é claro que os treinamentos vão apontar quem serão os titulares para o início de temporada — explicou.



Taticamente, o treinador deixou claro querer um time que preencha bem o meio de campo, com uma marcação forte, mas que também tenha muita velocidade pelos lados. Ele também contou que a ideia é montar uma equipe organizada, em que todos os atletas participem ativamente do setor defensivo e, quando tiver a posse de bola, consiga jogar o mais rápido possível no campo adversário.



O entrosamento dessa equipe será o foco do técnico nos próximos dias até a estreia. Os jogadores começaram a realizar avaliações físicas e, assim que o departamento médico liberá-los para o trabalho com bola, poderão iniciar as atividades dentro de campo. Fabinho acredita que isso aconteça até o fim de semana, já que o time tem dois jogos-treinos marcados para 14 e 18 de janeiro contra o Paraná. O primeiro ocorre no CT do Morro do Meio, enquanto o segundo será realizado no CT do time paranaense.



QUEM CHEGA



MAX



Posição: zagueiro.

Idade: 29 anos.

Naturalidade: Perdões (MG).

Último clube: Remo.

Outros times: Fabril (MG), Ipatinga, São Bernardo, ABC e Guarani.



HENRIQUE MATTOS



Posição: zagueiro.

Idade: 26 anos.

Naturalidade: Ribeirão Preto (SP).

Último clube: Sport.

Outros times: Botafogo (SP) e Oeste.



CAÍQUE



Posição: lateral-direito.

Idade: 24 anos.

Naturalidade: Riachão de J. (BA).

Último clube: Confiança.

Outros times: Jacuipense (BA) e Sampaio Corrêa (MA).



LUCAS MOTA



Posição: lateral-direito.

Idade: 21 anos.

Naturalidade: Fortaleza (CE).

Último clube: Flores da Cunha (RS).

Outros times: Ferroviário (CE), Maguary (CE), Criciúma e Tubarão.



ALEX RUAN



Posição: lateral-esquerdo.

Idade: 23 anos.

Naturalidade: Belém (PA).

Último clube: ABC.

Outros times: Remo, Parauapebas (PA) e Londrina.



LÚCIO FLÁVIO



Posição: meia.

Idade: 37 anos.

Naturalidade: Curitiba (PR).

Último clube: ABC.

Outros times: Paraná, Internacional, São Paulo, Coritiba, Atlético-MG, São Caetano, Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Botafogo, Santos, Atlas (México) e Vitória.



DIEGO VIANA



Posição: meia.

Idade: 21 anos.

Naturalidade: Fortaleza (CE).

Último clube: Flores da Cunha (RS).

Outros times: Ferroviário (CE), Pelotas, Criciúma e Santo Ângelo.



CIRO



Posição: atacante.

Idade: 27 anos.

Naturalidade: Salgueiro (PE).

Último clube: Remo.

Outros times: Sport, Fluminense, Bahia, Atlético-PR, Figueirense, Erzgebirge Aue (Alemanha), Jeju United (Coreia do Sul) e Luverdense.



FABINHO ALVES



Posição: atacante.

Idade: 30 anos.

Naturalidade: Vitória (ES).

Último clube: Paysandu.

Outros times: Cruzeiro, Villa Nova, Cabofriense, Ipatinga, Al-Arabi (Kuwait), Nacional-MG, Bangu, Chapecoense e ABC-RN.



BRUNO BATATA



Posição: atacante.

Idade: 32 anos.

Naturalidade: Curitiba (PR).

Último clube: Londrina.

Outros times: Coritiba, Paranavaí, Cianorte, J.Malucelli, Vila Nova, Ipatinga e Oeste.



GUSTAVO XUXA



Posição: atacante.

Idade: 23 anos.

Naturalidade: Quilombo (SC).

Último clube: Pelotas.

Outros times: Grêmio, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Londrina.