JEC terá desfalque de última hora para primeiro jogo da temporada, em Chapecó

O técnico Fabinho Santos recebeu um desfalque às vésperas da estreia do JEC na Primeira Liga, nesta quinta, às 21h30, contra a Chapecoense, em Chapecó. O zagueiro Danrlei, com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, foi cortado da delegação e não viajou.

Sem opção, o treinador escalou Henrique Mattos ao lado de Max e eles devem formar a defesa tricolor na primeira partida da temporada.

Danrlei esteve ausente dos treinos de quinta, sexta e sábado. No entanto, participou das atividades de segunda-feira, fato que dava a impressão de que estivesse recuperado.

Mas no treino coletivo, o zagueiro não apareceu, o que confirmou a corte da delegação.

A distribuição dos jogadores no campo 2 do CT do Morro do Meio ajudou também a entender quais são os planos de Fabinho para o time titular.

Se repetir o que utilizou na atividade, ele deve levar a campo praticamente a mesma equipe que começou o jogo-treino da semana passada contra o Paraná, em Quatro Barras (PR).

Estavam em campo: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Fabinho Alves, Lúcio Flávio e Alex Ruan; Bruno Batata.

As únicas mudanças são a saída de Danrlei e a entrada de Bruno Batata na vaga de Ciro.

Esta substituição não chega a ser uma surpresa. Bruno se movimentou melhor do que Ciro nos jogos-treinos e já apareceu no time principal no segundo tempo do teste contra o Paraná, na semana passada.

Fabinho ainda manteve Alex Ruan, que é lateral, na ponta.