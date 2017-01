JEC sofre derrota no último jogo-treino da temporada

Futebol 18/01/2017 | 20h58 Atualizada em

O Joinville encerrou a fase de preparação para a Primeira Liga e Campeonato Catarinense com derrota no último jogo-treino, disputado nesta quarta em Quatro Barras (PR), diante do Paraná. O Tricolor até mostrou melhor movimentação em relação à atividade de sábado, mas os paranaenses foram mais efetivos. Yan Philippe, Ítalo e Jonas Pessali marcaram para o Paraná. Danrlei, pelo JEC, e Zezinho (contra) determinaram o placar de 3 a 2.



Agora, o JEC terá uma semana de treinos até a estreia na Primeira Liga. O primeiro jogo oficial ocorrerá contra a Chapecoense, em Chapecó, no dia 26. Logo depois, no dia 29, a estreia é no Campeonato Catarinense contra o Almirante Barroso, em Itajaí.

O teste



No primeiro tempo, o técnico Fabinho Santos apresentou duas mudanças no time titular em relação à equipe de sábado. Roberto e Alex Ruan entraram nos lugares de Luiz Meneses e Juninho. Desta maneira, o JEC entrou em campo com: Jhonatan; Caíque, Danrlei, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Fabinho Alves, Lúcio Flávio e Alex Ruan; Ciro.



Nos 45 minutos iniciais, o Joinville teve domínio da posse de bola. No entanto, os erros de passes, especialmente dos volantes, causavam alguns problemas à defesa tricolor. Ainda assim, foi o JEC que assustou primeiro, em duas finalizações de Ciro.

Sem o gol do Joinville, o Paraná respondeu de maneira eficiente. Aos 17 minutos, após cruzamento na área, Jhonatan rebateu para frente e Yan Phelippe balançou a rede.

À frente no placar, os paranaenses adotaram outra postura: esperar e explorar o contra-ataque. Mais recuado, o Paraná acabou punido pela bola parada do JEC. Na cobrança de falta de Lúcio Flávio, Danrlei marcou de cabeça.



No intervalo, Fabinho fez uma mudança: Bruno Batata entrou no lugar de Ciro. Mais tarde, Roberto, lesionado, deixou o campo para a entrada da Luiz Meneses. Com o placar igual de 1 a 1, a partir dos 15 minutos, o treinador do JEC decidiu mexer mais. Matheus, Breno, Igor, Henrique Mattos, Jonathan, Juninho, Aldair e Gustavo Xuxa entraram no jogo.



E a partir das mudanças, o desempenho do Joinville caiu. Prova é que o Paraná passou à frente no placar com gols de Ítalo, aos 22, e Jonas Pessali, aos 45 minutos. O JEC voltou a diminuir aos 50 minutos, em outra bola parada, em gol marcado por Zezinho.

Fabinho aprova desempenho

O técnico Fabinho Santos lamentou a derrota no último jogo-treino do JEC, mas aprovou o desempenho do time, especialmente no primeiro tempo. A movimentação do Tricolor melhorou e a posse de bola foi elogiada pelo comandante.



– No primeiro tempo, começamos bem, tivemos uma queda e voltamos a terminar bem. Eu havia avisado na preleção que não conseguiríamos manter o mesmo ritmo de pressão na saída de bola. Mas acho que foi positivo, pena foi a derrota – avaliou.



Fabinho também aprovou o desempenho dos atletas que foram novidades no começo do teste – o volante Roberto e o ala Alex Ruan, que atuou como ponta esquerda.



– A presença do Alex nos dá uma dinâmica diferente porque ele e o Fernandinho podem se revezar nas posições – observou.



Para a estreia na Primeira Liga, no dia 26, o treinador espera que o time continue mantendo a posse de bola e evolua no setor ofensivo.



– Temos jogadores velozes nas pontas que podem nos dar essa condição – concluiu.





