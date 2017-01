JEC perde e é eliminado da Copinha

Copa São Paulo 08/01/2017 | 20h05 Atualizada em

A jornada do Joinville na Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou na tarde de sábado, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Diante dos donos da casa, o Paulista de Jundiaí, o Tricolor precisava vencer por qualquer placar para avançar no torneio. No entanto, o time não resistiu à força dos líderes da chave 11 e acabou derrotado por 1 a 0.

Leia as últimas notícias de Joinville e região



O gol decisivo saiu aos 20 minutos do segundo tempo e foi marcado por Maurílio. Com o resultado, o JEC terminou na terceira colocação, com apenas três pontos, conquistados na rodada de abertura, contra o Vitória da Conquista-BA.



Líder, o Paulista-SP somou nove pontos e conseguiu a classificação, seguido pelo Red Bull Brasil, que alcançou seis pontos e terminou na segunda colocação do grupo.



O técnico Julian Tobar avaliou que a participação do clube na competição poderia ter sido melhor.



— Demos o nosso melhor, mas no primeiro tempo estivemos um pouco apáticos. Já no segundo tempo entramos melhor, com mais atitude, criamos boas chances. No geral, nossa participação foi abaixo do esperado, não era o que gostaríamos, nem o que o clube merecia. Fica o sentimento de dever não cumprido, mas sabemos que esse grupo tem qualidade e vai render bons valores ao time profissional – finalizou.



Alguns dos atletas que estavam no interior de São Paulo vão se juntar à equipe profissional nesta semana. São os casos do goleiro Felipe Leineker; do zagueiro Jeferson; do lateral-esquerdo Gustavo; do volante Júnior Sutil; do meia Eduardo Perso; e do atacante Marlyson, artilheiro do JEC na Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols.