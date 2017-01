JEC estreia nesta terça-feira na Copinha São Paulo

Sub-20 02/01/2017 | 11h45 Atualizada em

O técnico do time sub-20 do JEC, Julian Tobar, está confiante para a estreia da equipe, nesta terça-feira, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição do País da categoria e a que mais revela futuros craques.



O Joinville está no grupo 11 e vai enfrentar Paulista, Red Bull Brasil e Vitória da Conquista na primeira fase da competição.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



— A equipe é boa para 2017 e muito boa para 2018. Estamos levando uma equipe jovem, a maioria de juvenis. E a expectativa é fazer bonito — disse Tobar, num dos últimos treinos antes da viagem, no CT do Morro do Meio.



Além dos treinamentos diários, a equipe fez três amistosos, conseguindo uma derrota, uma vitória e um empate. Na viagem para Curutiba, a equipe perdeu para o Atlético-PR por 3 a 0 e empatou com o Coritiba em 1 a 1. No dia 9 de dezembro, venceu o Jaraguá por 8 a 0 no CT Morro do Meio.



A Copinha, como é chamada a Copa São Paulo, é dividia em 30 grupos. Na 48a edição, a competição conta 120 clubes, divididos em 30 grupos, que começam a disputa amanhã e brigarão para estar na final, no dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.



Além do Joinville, os outros catarinenses na Copinha são Criciúma (grupo 30), Figueirense (grupo 28), Avaí (grupo 26) e Chapecoense (grupo 14). O convidado estrangeiro desta edição é o Pérolas Negras, do Haiti. Uma curiosidade: a edição deste ano permitirá até seis substituições por equipe durante a partida.



O primeiro confronto do JEC é contra o Vitória da Conquista, da Bahia, às 16 horas desta terça-feira. O segundo jogo é contra o Red Bull Brasil, de Campinas, na quinta-feira, às 16 horas. O último compromisso do JEC na primeira fase é contra o time da casa, o Paulista, no próximo sábado. Todos os jogos da fase inicial acontecerão no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, casa do Paulista.



— A gente viu alguns vídeos do time baiano jogando. São fortes. O Red Bull e o Paulista são times que a gente está acostumado a enfrentar. São muito organizados, têm boa estrutura e temos que ficar espertos — analisou o técnico Julian Tobar.



A expectativa também é grande entre os atletas. Como a diretoria do JEC já anunciou que investirá nas categorias de base e pretende usar jogadores do sub-20 na equipe principal, a oportunidade para subir para o profissional pode chegar após um bom desempenho na Copinha. Mas, por enquanto, o assunto não é prioridade para os garotos e a equipe técnica.



— Vamos conversar com o departamento profissional. Sabemos que alguns jogadores podem ser aproveitados, mas agora o foco é a competição — afirmou o técnico.



Os grupos dos times de SC

Grupo 11: Joinville, Paulista (SP), Red Bull Brasil (SP), Vitória da Conquista (BA)

Grupo 14: Chapecoense, Desportivo Brasil (SP), Nova Iguaçu (RJ), Sampaio Corrêa (MA)

Grupo 26: Avaí, Guarulhos (SP). Desportiva Paraense (PA), Flamengo (SP)

Grupo 28: Figueirense, Juventus (SC), Sete de Setembro (AL), Portuguesa (SP)

Grupo 30: Criciúma, Água Santa (SP), Porto (ES), Santo André (SP)