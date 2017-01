JEC apresenta os novos uniformes

Futebol 19/01/2017 | 21h35 Atualizada em

O Joinville lançou na noite desta quinta-feira, na Yelo Stage, as novas camisas desta temporada. O uniforme número 3 foi a grande novidade. Ela será utilizada com maior frequência durante a disputa do Campeonato Catarinense e da Primeira Liga.

A camisa número 1, a tricolor, será lançada apenas no Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo oficial do JEC nesta temporada será pela Primeira Liga, no dia 26 de janeiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá.



As camisas já estão à venda. Sócios terão desconto de 15%. Não sócios pagarão o valor de R$ 149,90.



Apesar dos preços mais atrativos em relação aos modelos antigos, a presença de público (e consequente venda antecipada) foi pequena. Cerca de 100 torcedores estiveram na festa. Além das camisas de jogo, o clube apresentou as peças de treino, passeio, goleiro, concentração e viagem. Todas elas estarão à disposição nas lojas do clube.