'Eles têm que achar alguém para ser culpado'

O pós-jogo do empate entre Barroso e JEC, em Itajaí, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, veio acompanhado de muitas críticas por parte dos torcedores tricolores ao goleiro Jhonatan. No estádio e nas redes sociais, alguns jequeanos culparam o camisa 1 pelo placar de 2 a 2 – o Joinville vencia a partida por 2 a 1 até os 42 minutos do segundo tempo.

Logo após o duelo, Jhonatan inicialmente observou os erros coletivos. Segundo ele, houve desatenção nas bolas paradas, bobeadas que custaram o resultado ao JEC.

— A gente vem falando a semana inteira que tem que ter atenção na bola parada. E nós tomamos dois gols em bobeiras nossas, sabendo que a bola parada deles é boa e acabamos vacilando. Só foram esses dois detalhes, o time jogou bem — avaliou, em entrevista após o jogo para a Rádio 89 FM.

Logo depois, o goleiro disse que não está preocupado com as críticas da torcida. O camisa 1 garantiu estar fazendo o melhor pelo time.

— Se a torcida quiser pegar no meu pé, não tem problema. A bola passou no primeiro e no segundo pau (no primeiro gol) e isso faz parte. Dei o meu melhor, acho que fiz um bom jogo, mas, infelizmente, a vitória não veio e eles têm que achar alguém para ser o culpado. Estou trabalhando sempre, não conseguimos a vitória por detalhes — emendou.

Por fim, Jhonatan disse que se o Joinville quiser almejar grandes conquistas neste Campeonato Catarinense, terá de ser mais atento nas próximas rodadas para não desperdiçar pontos, como fez em Itajaí.

— O time que quer ser campeão, que quer chegar num lugar alto, não pode dar essas bobeiras que a gente deu — concluiu.

O goleiro e outros titulares do JEC fizeram apenas atividades regenerativas na tarde de ontem, no CT do Morro do Meio. Nesta terça pela manhã, o grupo realizará o primeiro treino do ano na Arena Joinville, palco da partida desta quarta, às 21h45, contra o Figueirense, válida pela segunda rodada do Estadual.