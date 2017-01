''A Notícia'' estampa camisa do JEC

Futebol 26/01/2017 | 09h35

O jornal A Notícia reafirma o compromisso de estar ao lado do Joinville Esporte Clube (JEC) neste momento de reconstrução do time.



Na noite desta quinta-feira, na primeira partida oficial do Tricolor na temporada, diante da Chapecoense, em Chapecó, pela Primeira Liga, AN estampará sua marca na camisa do JEC como um dos patrocinadores do clube. A marca estará nas costas, acima do número.



- Como jornal de Joinville, temos que sempre estar apoiando o JEC. É uma honra fazer parte desta parceria, principalmente porque a história do JEC e a do “AN” sempre caminharam juntas – afirmou o gerente comercial de AN, Sandro Steuernagel.