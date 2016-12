Lateral-esquerdo Alex Ruan é o novo reforço do JEC

Elenco para 2017 29/12/2016 | 13h44 Atualizada em

O Departamento de Futebol do Joinville continua trabalhando forte na montagem de um elenco competitivo para 2017. Nesta terça-feira, o clube acertou com o lateral esquerdo Alex Ruan, de 23 anos.



O atleta foi revelado no Remo, mas se destacou nessa temporada ao defender o ABC-RN na Série C, onde foi titular em toda a campanha que culminou no acesso do time potiguar para a Série B.



O jovem jogador se disse bastante motivado para tentar ajudar ao Tricolor a repetir o feito que ele conquistou neste ano.



— Estou muito feliz em ter assinado, espero que seja um 2017 de muitas alegrias ao JEC. O meu maior objetivo é colocar o Joinville na Série B novamente, de onde ele não deveria ter saído —, disse Alex Ruan.



O lateral também contou um pouco de suas características dentro de campo.



— Sou um lateral ofensivo, gosto muito de apoiar e ajudar meus companheiros no ataque —, resumiu.



O técnico Fabinho Santos aprovou a contratação do jogador e elogiou o apoio ofensivo do novo reforço.



— O Alex é um atleta jovem, com características interessantes. Ele tem muita facilidade em chegar ao ataque e, pelo que mostrou em 2016, tenho certeza que vai nos ajudar bastante na próxima temporada —, analisou.



Ficha Técnica

Atleta: Alex Ruan Vasconcelos Ferreira (Alex Ruan)

Posição: Lateral esquerdo

Idade: 23 anos (Nascimento: 05/02/1993)

Pé preferencial: Canhoto

Naturalidade: Belém (PA)

Último Clube: ABC-RN

Passagens por: Remo, Parauapebas-PA e Londrina

Alex Ruan se apresenta ao clube com o restante do elenco na próxima terça-feira, dia 3 de janeiro.