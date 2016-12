Joinville ainda busca dois laterais para fechar ciclo de contratações

Elenco para 2017 24/12/2016 | 08h31 Atualizada em

Se a torcida do JEC esperava por um presente de Natal para tentar esquecer os fracassos do time em 2016, vai ter de se contentar com o que já recebeu. A menos de dez dias do início da temporada 2017, o Joinville está com boa parte do elenco definido. A rigor, o clube ainda busca dois reforços para as laterais.



Seis atletas foram contratados até o momento: o lateral direito Caíque, que vem do Confiança-SE; os zagueiros Max, ex-Remo-PA, e Henrique Mattos, que estava no Sport-PE; o meia Lúcio Flávio, ex-ABC-RN; e os atacantes Ciro, também ex-Remo, e Fabinho Alves, que estava no Paysandu-PA.



Destes, Lúcio Flávio é de longe o mais conhecido. Defendeu times como o Botafogo e agora, aos 37 anos, tem a missão de dar segurança aos mais jovens. Até porque entre seis e sete atletas das categorias de base, que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior, serão promovidos ao profissional.



Do elenco que encerrou o ano rebaixado para a Série C do Brasileiro, apenas nove continuarão na Arena, sendo três deles goleiros: Jhonatan, Matheus Albino e Felipe. Os outros remanescentes são o lateral esquerdo Fernandinho, os volantes Naldo e Kadu, os meias Juninho e Matheus Silva e os atacantes Aldair e Adriano. O artilheiro Jael também pode continuar, mas a sua situação continua indefinida.



Vinte e um atletas tiveram seus contratos não renovados ou foram devolvidos aos clubes de origem. Conforme o presidente Jony Stassun, a ideia é formar uma equipe que mescle juventude e experiência e possa brigar por títulos.



– Fiquei marcado pela queda para a Serie C e agora preciso reconquistar a confiança do torcedor – admitiu Jony, em entrevista dada ao “AN” na última semana.



O que parece bem claro é que diferentemente do ano passado, quando fez contratações sem muito critério e trocou de técnico quatro vezes, na próxima temporada, a diretoria adotará uma postura mais controlada. A efetivação de Fabinho Santos no comando do profissional já foi um sinal de mudança.



Treinador jovem – tem 43 anos –, Fabinho conhece bem o Tricolor. Foi jogador do clube no final da década de 1990 e trabalhou um bom tempo nas categorias de base, levando o time sub-20 às semifinais da Copa Brasil da categoria em 2015.



– O JEC está mudando. Fizemos contratações pontuais e trouxemos atletas experientes para fazer um mix com os mais jovens. O objetivo é montar um time competitivo e aguerrido – destacou o presidente.



Vale lembrar que além do Estadual, o JEC disputará a Primeira Liga e a Copa do Brasil no primeiro semestre de 2017, competições que podem reforçar o caixa do clube se o time avançar fases.





Quem fica para 2017

GOLEIROS

— Jhonatan, Matheus Albino e Felipe.



LATERAIS

— Caíque e Fernandinho.



ZAGUEIROS

— Danrlei, Max e Henrique Mattos.



VOLANTES

— Naldo e Kadu.



MEIAS

— Lúcio Flávio, Juninho e Matheus Silva.



ATACANTES

— Aldair, Adriano, Ciro e Fabinho Alves.





Quem deixa o clube

GOLEIRO

— Samuel Pires.



LATERAIS

— Reginaldo, Robertinho, Everton Silva e Diego (deve ser emprestado para o futebol japonês).



ZAGUEIROS

— Jaime, Ligger e Rafael Donato.



VOLANTES

— Diones, Bertotto, Paulinho Dias e Tinga.



MEIAS

— Bruno Farias, Bruno Ribeiro, Carlos Alberto e Thomás.



ATACANTES

— Claudinho, Erick Luís, Fernando Viana, Giva e Heliardo.



* Seis ou sete jogadores que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior serão incorporados ao time principal. Além deles, o JEC quer contratar mais dois laterais (um direito e um esquerdo).