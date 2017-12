Venda de veículos novos cresce 16,3% em novembro no Estado

Economia 04/12/2017 | 10h55 Atualizada em

A venda de veículos novos em Santa Catarina cresceu 16,3% em novembro na comparação com o mesmo período de 2016, a sétima alta consecutiva neste ano. Em números absolutos, foram emplacados 14,4 mil unidades no mês. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado de janeiro a novembro, o mercado catarinense cresceu 8,69%, o primeiro respiro depois de dois anos em ladeira abaixo. De 2016 para 2015, as vendas retraíram 19%. Na comparação entre 2015 e 2014, o cenário era ainda pior: 29% de queda.

Responsável pela maior fatia das vendas, o segmento de automóveis e comerciais leves cresceu 17,69% (10,4 mil unidades comercializadas) em novembro. É o segundo melhor resultado no mês, atrás apenas de caminhões, com alta de 49,4% (526).

O diretor-executivo da Fenabrave-SC, André Andreazza, credita esse aumento à economia de Santa Catarina, que tem apresentado indicadores econômicos positivos neste ano. Por enquanto, a expectativa para 2018 é seguir crescendo.

– Vendíamos 22 mil veículos por mês antes da crise. Nos últimos dois anos, foram 11 mil. Nestes últimos meses, fechou em 14 mil, mas ainda está muito longe do patamar anterior. Porém, o nosso objetivo é voltar a vender essa quantidade daqui cinco ou seis anos – diz.

Como dezembro é um mês positivo para as vendas, a expectativa é fechar 2017 com a alta de 10% no segmento de automóveis e comerciais leves. No início do ano, a meta das concessionárias catarinenses era vender 5% a mais do que 2016.

PAÍS também tem cenário positivo

No país, o resultado também é positivo. Em novembro, foram vendidas 280,4 mil unidades, alta de 7,25% ante mesmo período de 2016. No acumulado, o crescimento é de 1,38% em relação aos 11 meses de 2016. Nesta mesma comparação, o mercado de automóveis e comerciais leves cresceu 10,8%.

– A alta nos índices de confiança e a contínua queda na inadimplência, que registrou o menor índice desde 2011, fez com que o comprador voltasse às concessionárias.

O aumento da oferta de crédito também tem impulsionado o crescimento do mercado – explica o presidente da Fenabrave nacional, Alarico Assumpção Júnior.

