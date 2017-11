Saavedra: receita com o ICMS fica abaixo das projeções em Joinville

Economia 28/11/2017 | 08h26 Atualizada em

O desempenho do ICMS nos últimos surpreendeu a prefeitura de Joinville: apesar de sinais de retomada da economia, com maior criação de empregos e até avanço do ISS, a receita com o tributo estadual ficou abaixo das projeções, fenômeno que não ocorreu durante o ano, até então. Em setembro, já descontado o Fundeb, o imposto rendeu R$ 32,3 milhões aos cofres municipais. No mês passado, a expectativa, motivada pela performance em outros anos, era uma receita maior com o ICMS. Só que ficou em R$ 30,5 milhões. Os números de novembro ainda não estão fechados, mas não devem atingir aos R$ 31 milhões. O tributo é a principal receita da prefeitura — que está analisando o que teria motivado a queda.

Pelos dados do Portal da Transparência, o ICMS rendeu até agora R$ 321 milhões para a cidade. Ainda que a receita com o imposto tenha ficado abaixo do esperado nos últimos meses, o desempenho de 2017 é superior ao do ano passado — em 2016, até o final de novembro, o repasse do ICMS somou R$ 299 milhões.

