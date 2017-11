Queda da gasolina nas bombas depende de repasse das distribuidoras, dizem postos

Em Florianópolis 21/11/2017 | 15h00 Atualizada em

A Petrobras anunciou nova queda no preço da gasolina nas refinarias, desta vez de 2,6%, na manhã desta terça-feira. A notícia que o consumidor espera — a redução do valor nos postos —, no entanto, deve demorar um pouco mais para chegar. Segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis (Sindópolis), Joel Figueira, a queda nas bombas só ocorrerá caso as distribuidoras também reduzam seus preços, o que não aconteceu no caso da redução de 3,8% anunciada pela estatal na semana passada.

—Quando há um aumento, as distribuidoras são super ágeis para repassar. Quando ocorre uma redução, o repasse é no ritmo de uma tartaruga — diz Figueira.

O revendedor conta ainda que, caso ocorra a redução dessa vez, ela deve demorar ao menos três dias para chegar nos postos da Grande Florianópolis. Em relação à redução de 3,8% da semana passada, o que teria impedido o repasse nas distribuidoras foi o aumento do preço do álcool combustível, de aproximadamente R$ 0,11 por litro.

Tendência de estabilidade

Ainda segundo Figueira, não é provável que a gasolina para o consumidor retorne aos valores de outubro, quando era possível achar o produto a menos de R$ 3,50 por litro em alguns postos. Ele conta que, entre março e outubro, ocorreram reduções nas bombas sem quedas significativas nas distribuidoras, o que ele chama de "competição terrível que levou praticamente a um canibalismo do setor".

— Em março a gasolina era vendida a R$ 3,99 nos postos e foi baixando, com os postos mantendo um preço que não existia no produto — opina o comerciante.

De acordo com o Sindópolis, os postos necessitam de uma margem de aproximadamente 20% por litro para se manterem saudáveis financeiramente. Hoje, conta Figueira, as distribuidoras entregam a gasolina, na média, a R$ 3,55. O ideal para o setor, portanto, seria que a gasolina ficasse a aproximadamente R$ 4,20 nas bombas.

