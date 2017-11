Loetz: Tupy seleciona candidatos para vagas operacionais  

Mercado Livre 16/11/2017 | 16h18 Atualizada em

A Tupy está com processo de seleção para trabalho na área de acabamento com o objetivo de formar banco de candidatos. Interessados devem retirar a ficha de cadastro na portaria 2 da empresa até o dia 8 de dezembro. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, e não podem ter participado de processo seletivo na Tupy nos últimos 12 meses. No caso de ex-funcionário, ele precisa ter saído da empresa há mais de dois anos. Sinal de que, em breve, poderá acontecer novas contratações. A empresa não fala sobre número de vagas a serem abertas.

Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias