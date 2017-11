Loetz: Tradicional rede de lojas inaugura sua centésima unidade em Jaraguá do Sul

Comércio 09/11/2017 | 07h35 Atualizada em

A rede Lojas Koerich, com 62 anos de fundação, inaugura, neste sábado, em Jaraguá do Sul, sua loja de número 100 no Estado. O novo estabelecimento consolida investimento, no ano, superior a R$ 35 milhões. Em outubro, inaugurou novo centro de distribuição e logística. Para 2018, vai abrir unidades em Joinville e em cidades do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. Também pretende ampliar negócios via e-commerce no Sudeste do País. O grupo aumenta seu faturamento em 13% neste ano na comparação com 2016. E projeta expansão de dois dígitos nos próximos anos.



Na Assembleia

O projeto do Porto Brasil Sul (PBS), a ser instalado na Ponta do Sumidouro, em São Francisco do Sul, foi apresentando, na última terça-feira, para membros da comissão de transportes e desenvolvimento urbano da Assembleia Legislativa, em Florianópolis.

Reconhecimento internacional

A Fundação Pró-Rim recebeu a certificação internacional QMentum. A acreditação, concedida pela Accreditation Canadá International, em nível diamante, confirma a excelência em segurança para o paciente e a qualidade na assistência médica nos serviços oferecidos pela instituição. A Pró-Rim torna-se a primeira instituição de nefrologia da América Latina a conquistar essa acreditação

R$ 200 milhões

O Programa Juro Zero completa seis anos. Neste período foram concedidos empréstimos de R$ 200 milhões, em 70 mil operações de crédito a microempreendedores individuais. A iniciativa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do governo do Estado auxilia na ampliação e modernização de negócios destes empreendedores.

Natal

O Shopping Mueller investe R$ 1,8 milhão na campanha de Natal deste ano, com o evento da chegada do Papai Noel, decoração, promoção, premiação e marketing. A expectativa é aumentar as vendas em 12% comparativamente a 2016.

Durante o ano, os investimentos no shopping totalizaram R$ 5 milhões com a chegada de novas marcas de diferentes segmentos. Para 2018, estão previstas outras novidades.

Ciser ganha prêmio de inovação

A Ciser venceu o Prêmio Stemmer Inovação Catarinense na categoria médio ou grande porte, da Fapesc. As outras finalistas da categoria foram a Bry Tecnologia e a Embraco.

Táxi aéreo

O Uber e a Nasa vão desenvolver projeto de mobilidade no espaço: o táxi voador. Denominado Elevata, terá testes em 2020. E poderá estar em funcionamento regular em 2028 durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles. A informação é do jornal Valor Econômico.

Startup Weekend

Joinville sedia, no Senai, entre sexta-feira e domingo, o Startup Weekend, evento global que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo inovador na região. Os participantes formam equipes e desenvolvem ideias de negócios para novas startups, como são chamadas as empresas iniciantes na área digital. As melhores ideias são premiadas no final do evento, que já aconteceu em mais de 1.200 cidades ao redor do mundo. Esta será a quarta edição do evento em Joinville.