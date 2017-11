Loetz: Secovi quer mais recursos de bancos para financiamento de imóveis

Livre Mercado 22/11/2017 | 07h16 Atualizada em

O Secovi Norte (Sindicato da Habitação) terá reunião com executivos do Banco do Brasil no dia 5 de dezembro. O objetivo é avançar nas negociações para o banco elevar recursos para financiar compra de imóveis – principalmente geminados e outros direcionados a clientes do programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente do Secovi, Jorge Laureano, diz que começou retomada de negócios, até mesmo nos segmentos de salas comerciais e de galpões – até recentemente com enorme ociosidade. No dia 5, a assessora da superintendência do BB, Angeline Melchiors, fará palestra sobre financiamento imobiliário.

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander são os três principais instituições financeiras a atuar no mercado habitacional brasileiro.

Atraso

As obras da unidade Sest/Senat, em Joinville, na avenida Santos Dumont, estão atrasadas em relação ao cronograma previsto. Inicialmente, o empreendimento deveria ficar pronta até maio de 2018. Considerando o atual estágio dos trabalhos, dificilmente ficará pronta até dezembro do próximo ano. O local receberá complexo de educação, capacitação e lazer destinado aos transportadores de carga e suas famílias.

Novas docas

A Tigre inaugura na sexta-feira novas docas de carregamento em sua planta de Rio Claro (SP). A construção do espaço de 6.500 metros quadrados visa centralizar os carregamentos dos tubos, trazendo melhorias na segurança e nas operações de logística. Será reduzido o fluxo de veículos dentro da planta. Essas mudanças atendem a NR35, que regulamenta trabalhos em altura e estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para a execução do serviço.

A Tigre será a primeira empresa brasileira a usar, em seu centro de distribuição, rebocadores elétricos com baterias de fosfato de ferro lítio, que dispensam troca, e podem ser aproveitadas em sistemas de armazenamento de energia.

– O centro de distribuição de Rio Claro servirá como um modelo para todas as outras unidades da Tigre, afirma o presidente Otto von Sothen.

Hotelaria

A rede internacional de hotéis Selina pretende inaugurar oito novas unidades no Brasil, em 2018. Uma delas em Florianópolis.

Projetos para o Sinapse

A Católica de Santa Catarina está entre as instituições de ensino superior do Estado que tiveram propostas aprovadas na 6a edição do Sinapse da Inovação, maior programa de empreendedorismo do país. Entre as 300 ideias catarinenses selecionadas para a próxima fase do processo, nove são de Jaraguá do Sul e nasceram no centro universitário. Desse total, oito projetos foram apresentados por acadêmicos e um é de iniciativa de empreendimento incubado no Núcleo de Inovação e Pesquisas Tecnológicas – JaraguaTec.Os autores das 300 ideias selecionadas deverão agora submeter um projeto de empreendimento. Incubadora anexa à unidade de Jaraguá do Sul abriga 17 startups, que criam soluções tecnológicas para as empresas da região. Foto:

Inaugura

A Cassol Centerlar inaugura a segunda loja em Joinville, no Garten Shopping, e abre ao público nesta quinta-feira. A outra é no Shopping Mueller. Quinta maior rede de materiais de construção do Brasil, e líder na região Sul, a Cassol investiu R$ 3 milhões na nova loja, que tem 4,5 mil metros quadrados de área e 20 mil itens à venda.

Empréstimos via celular

Os dispositivos móveis assumiram papel fundamental no mercado de empréstimos online no Brasil. De acordo com dados do Simplic, empresa pioneira na oferta de crédito digital no País, o número de solicitações realizadas por meio de smartphones e tablets cresceu 117% nos seis primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2016.

– Hoje, mais de 66% dos pedidos de crédito online é efetuado via dispositivo móvel.