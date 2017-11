Loetz: Quase mil empresas de Joinville caem na malha fina da Receita Federal

Livre Mercado 20/11/2017 | 07h06 Atualizada em



A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina deflagra a operação Concorrência Leal 3 e lista as empresas que caíram na malha fina da fiscalização. Só na região de Joinville, em 13 municípios, 1.890 negócios estão na mira e têm de dar explicações, regularizar situação fiscal ou comprovar estarem em dia com o recolhimento de ICMS. Deste número, a cidade de Joinville concentra metade. Há, na cidade-polo, 984 empreendimentos sendo analisados minuciosamente pelo Fisco. No total, há 15 mil empresas enquadradas na malha fina em todo o Estado.

Empresas notificadas por município da região Norte

Araquari 95

Balneário Barra do Sul 26

Barra Velha 59

Corupá 23

Garuva 52

Guaramirim 60

Itapoá 56

Jaraguá do Sul 295

Joinville 984

Massaranduba 28

Schroeder 98

São Francisco do Sul 98

São João do Itaperiú 16

Processos no site

A partir desta segunda-feira, a coordenadoria de desenvolvimento ambiental da Fatma de Joinville irá disponibilizar para consulta pública, no site da instituição (www.fatma.sc.gov.br) a lista dos processos que foram transferidos da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) de Joinville para a Fatma.

– As ligações e emails pedindo informações sobre processos ampliaram muito desde que a Fatma assumiu o licenciamento no município. Atender a todos tem ocupado um tempo enorme dos técnicos e administrativos. Desta forma, informamos a população e damos transparência – informa Jaidette Farias Klug.

Investimento de R$ 80 milhões

A Havan vai construir novo centro de distribuição (CD) em Barra Velha. Adquiriu área de 75 mil metros quadrados – que é parte de um terreno bem maior, da Electro Aço Altona, de Blumenau. O presidente do grupo varejista, Luciano Hang, informa investimento de R$ 80 milhões na unidade. O objetivo é dar suporte, e atender as necessidades futuras. A Havan planeja inaugurar mais cem lojas, no país, nos próximos cinco anos. O CD de Barra Velha terá 20 mil metros quadrados de área construída. As obras vão começar no início de 2018. A empresa de Brusque já tem loja na cidade litorânea.



Reconhecimento

O empresário joinvilense Ney Osvaldo Silva Filho, presidente do Conselho de Administração do Catarinense Pharma, receberá hoje a comenda do Legislativo, em solenidade marcada para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.



Tecnologia

A Apple vai disponibilizar o IPhone 10 no mercado brasileiro a partir de 8 de dezembro. A pré-venda começa em 1o de dezembro. Entre outras funcionalidades, o desbloqueio do aparelho será feito via reconhecimento facial.