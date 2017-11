Loetz: Meirelles tenta se colocar como opção técnica

Livre Mercado 24/11/2017 | 19h52 Atualizada em

Após palestra sobre cenários econômicos na Fiesc, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles deixou seu ar sério de lado e sorriu ao ser perguntado se iria concorrer a presidente da República. Num claro sinal de muito apetite pela disputa, respondeu que tomará a decisão até o final do primeiro trimestre de 2018. Lembrou que o prazo para que agentes do Executivo se desincompatibilizar dos cargos é 4 de abril do próximo ano.

Sob esta perspectiva política, utilizou-se, na sua fala aos empresários, de gráficos para argumentar que a economia brasileira se recupera muito bem e se inicia "um novo ciclo de crescimento de longa duração e sustentado". Para uma plateia escassa de grandes líderes industriais, mostrou o discurso esperado de quem maneja a economia do País. Tenta se colocar como opção técnica e como alguém que trouxe o País à tona depois do caos. Os empresários gostam de seu estilo e de suas ideias. Especialmente, diante do vazio de políticos competentes para gerir o Brasil a partir de 2019.

