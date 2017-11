Loetz: Lucro da Schulz cresce 20% ao ano até setembro

Mercado Livre 17/11/2017 | 02h00 Atualizada em

A Schulz apurou lucro líquido de R$ 29,1 milhões nos nove primeiros meses do ano. O valor é 20% superior ao obtido em igual período do ano passado. As receitas brutas totalizaram R$ 500,6 milhões contra R$ 441,7 milhões entre janeiro e setembro de 2016 – alta de 12,2%. O Ebtida (geração de caixa) foi de 13,78%, o que é 1,04 ponto percentual maior do que aquele de janeiro-setembro do ano passado.A empresa trabalha em dois turnos e, segundo o relatório da administração, no médio prazo poderá retomar a produção também no período noturno. Os negócios, apenas entre julho e setembro deste ano, também evoluíram. A receita operacional bruta foi de R$ 228 milhões, com aumento de 17% em relação ao ano passado. Para o mesmo período, lucro somou R$ 11,7 milhões, com alta de 150% sobre 2016. O mercado interno absorveu 77% do total.O relatório da metalúrgica conta com o setor automotivo – em especial o de caminhões – mas a expansão tem sido tímida. Já as exportações destinadas aos segmentos de agronegócio – tratores e implementos agrícolas – tem expectativas positivas. A empresa diz que a carteira de cotações e projetos sinaliza situação extremamente favorável.

Tupy seleciona candidatos

A Tupy está com processo de seleção para trabalho na área de acabamento com o objetivo de formar banco de candidatos. Interessados devem retirar a ficha de cadastro na Portaria 2 da empresa até 8 de dezembro. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e não podem ter participado de processo seletivo na Tupy nos últimos 12 meses. No caso de ex-funcionários, ele precisa ter saído da empresa há mais de dois anos.

Compressores

A Schulz mantém o programa de Seguro Emprego para funcionários da divisão de compressores. Os negócios com o varejo de pequeno porte, deste segmento, continuam difíceis por falta de apoio ao crédito. – Pequenas e médias indústrias permanecem sem estímulos por parte dos bancos, escreve a empresa.

Combustíveis

A Petrobras anuncia redução do preço da gasolina em 3,8% e do diesel, em 1,3%, válidos para as refinarias, a partir de 17 deste mês. A julgar que haverá diminuição de preços para os donos de postos, será necessário conferir se os consumidores vão pagar menos.quando forem abastecer na bomba.

Porto

A Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) publicou boletim com números do terceiro trimestre. Houve resultado expressivo dos portos organizados, que registraram crescimento, na sua movimentação, de 7,8% em comparação a igual período de 2016. Os portos organizados movimentaram 96,8 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano. Destacaram-se na movimentação de cargas, na comparação com igual período de 2016, os de Santarém (+) 147,4%; São Francisco do Sul (+) 39,4%; e Paranaguá (+) 38,3%.





Telefonia

A Oi investiu R$ 109,8 milhões em Santa Catarina de janeiro a agosto deste ano, o que representa um crescimento de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Mercado de imóveis

Joinville sediou reunião da Federação Nacional dos Sindicatos de Habitação (Secovis). Em pauta, o planejamento da entidade para 2018 e análise do mercado atual de imóveis em SC e no País. Presente ao encontro, o presidente da Fesecovi, Sergio Porto, de Fortaleza, e vários vice-presidentes de cada área – condomínios residenciais e comerciais, imobiliárias, shopping centers, incorporadoras e loteadores. O anfitrião foi o presidente do Secovi Norte SC, Jorge Arnaldo Laureano.

Ensino e tecnologia

A Católica Santa Catarina é a primeira instituição de ensino superior da região a tornar-se membro da Amazon Web Services (AWS) Academy, um credenciamento de peso que reafirma a qualidade dos cursos de tecnologia oferecidos. A maior fornecedora de cloud do mundo autorizou que os estudantes das graduações em Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Tecnologia em Jogos Digitais, e da pós-graduação em Engenharia de Software Ágil tenham acesso a toda a infraestrutura da AWS na nuvem para desenvolverem soluções tecnológicas.

Inovação

Gil Giardelli fará palestra sobre Gestão presente; gestão de futuro e gestão de inovação no dia 22 deste mês, na Expoville. O especialista vem a convite do Sebrae.

