Loetz: Licitação para centro de inovação de Joinvile será lançada em dezembro 

Em encontro realizado nesta semana com a reitora da Univille, Sandra Furlan, em Florianópolis, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini disse que em 10 dias ficará pronto o projeto do Centro de Inovação de Joinville, que sofreu adequações. A secretária executiva da ADR de Joinville, Simone Schramm, também participou do encontro.

Chiodini afirmou, ainda, que até dezembro lança a licitação para a obra de construção no terreno – de 8,4 mil metros quadrados do Inovaparq.

O prazo para início das obras já foi prorrogado três vezes, e vence em abril de 2018.

Segundo o secretário, os recursos estão garantidos, provavelmente vindos de financiamento do Banco do Brasil.

A obtenção das licenças e alvarás está em fase final junto à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Joinville e à Fatma: foram fatiadas, depois da transferência do licenciamento ambiental para o órgão do Estado. A licitação para realizar a supressão da vegetação já foi feita e a empresa está contratada.

Agora é correr, pois 2018 é ano eleitoral.

Sexta e no sábado (dias 24 e 25 de novembro), o Centreventos Cau Hansen se transformará num ambiente dominado por robôs, que serão desafiados a encontrar soluções para busca, transporte, exploração e descarte da água. É a etapa regional do torneio First Lego League (FLL), promovido pelo Sesi. Estudantes de 9 a 16 anos montaram suas equipes e construíram robôs autônomos com peças de Lego. No desafio, os alunos colocam os robôs para cumprir determinadas missões. Há atividades como remover um cano quebrado, virar tampas de bueiro e mover bombas de água. Foto: Fabiano Bachmann / Divulgação

Mandado de segurança

A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) entra com mandado de segurança na Justiça, após constatar os fatos relacionados à paralisação das atividades aduaneiras pela Receita Federal em portos da alfândega no Estado.

A federação avaliou que a paralisação causa perdas a empresários porque atrasa os despachos de importação e exportação nos portos São Francisco do Sul, Itajaí, Navegantes, Imbituba, Itapoá, Dionísio Cerqueira e nos aeroportos de Florianópolis e Joinville. São Francisco do Sul, Itajaí e Navegantes – justamente onde há portos – já entraram com mandados.

Caiu

O BNDES reduziu em 21% o desembolso de recursos para empresas da região Sul do país, neste ano. E, para a mesma região, houve crescimento de 3% em aprovações registradas, com R$ 14,8 bilhões.

Três negócios na mira

A Investing Santa Catarina, ambiente de negociação para atrair novos empreendimentos para o Estado reúne 21 empresas de diferentes setores e regiões. Comandada pelo executivo Jonas Tilp (ex-Perini Business Park), a organização está em conversações com três companhias. Recentemente, reuniu-se com a Investe SC, – braço do governo do Estado, SCParcerias e da Fiesc, – para integrar agendas, tanto de missões empresariais, como na recepção de potenciais delegações, por exemplo. A Investing atua com capilaridade regional pelo Estado.

Solar

O programa Indústria Solar recebeu 450 inscrições de interessados, funcionários das instituições parceiras (Sistema Fiesc, Weg, Engie e Celesc). As inscrições passarão por análise que avaliará a viabilidade técnica da instalação de sistemas de geração de energia solar nas residências. O próximo passo será a incorporação de 50 mil micro e pequenas indústrias catarinenses, a partir de fevereiro de 2018.

